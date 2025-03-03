У Києві судитимуть чоловіка, який катував собаку на очах у дитини
Київ • УНН
30-річний чоловік жорстоко знущався над той-тер'єром, змушуючи тварину їсти власні фекалії та б'ючи її. Донька зняла знущання на відео, собаку вилучили, а кривднику загрожує до 5 років ув'язнення.
У Києві 30-річний чоловік змушував собаку їсти власні фекалії за те, що вона справила потреби в коридорі. Все це бачила 8-річна донька, яка зафіксував знущання з тварини на відео. Наразі справу передано до суду. Про це пише Київська міська прокуратура, передає УНН.
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, який жорстоко виховував собаку за те, що вона справила потреби в коридорі (ч. 2 ст. 299 КК України)
Встановлено, що обвинувачений, в присутності 8-річної доньки знущався з собаки породи той-тер’єр, змушуючи їсти власні фекалії, а також бив. Таким чином чоловік привчав 11-річну тварину до туалету. Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео як доказ правоохоронцям.
Експертиза показала, що внаслідок жорстокого поводження тварина отримала синці на підборідді та носі. Після того, як випадок було розслідувано, собаку вилучили у власників і передали волонтерам для лікування та подальшої опіки.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у Києві відкрили провадження через жорстоке побиття 11-річного той-тер'єра. Слідчі вилучили постраждалу тварину та передали до спеціалізованого притулку.
Жорстоке поводження з тваринами: в прокуратурі розповіли, де найбільше правопорушень було торік25.02.25, 11:33 • 109471 перегляд