Жорстоке поводження з тваринами: в прокуратурі розповіли, де найбільше правопорушень було торік
Київ • УНН
В Україні за 2024 рік зафіксовано 189 правопорушень через жорстоке поводження з тваринами, з них 46 справ направлено до суду. Найбільше випадків зареєстровано у Києві, Полтавській та Дніпропетровській областях.
В Україні за 2024 рік було обліковано 189 правопорушень через жорстоке поводження з тваринами. 46 справ було направлено до суду. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Офісі Генерального прокурора.
Загалом за останні чотири роки в Україні було обліковано 717 правопорушень через жорстоке поводження з тваринами. До суду було направлено 213 справ.
В Україні за січень-грудень 2024 року обліковано 189 кримінальних проваджень за статтею 299 ККУ - жорстоке поводження з тваринами. Зареєстровано було 358 проваджень. З цієї кількості закрито 172. 46 проваджень через жорстоке поводження з тваринами було направлено до суду.
Згідно з наданими даними, найбільше кримінальних правопорушень через жорстоке поводження з тваринами у 2024 році було в:
⦁ Києві - 27;
⦁ Полтавській області - 18;
⦁ Дніпропетровській області - 17;
⦁ Житомирській області - 14;
⦁ Харківській - 13.
При цьому в Києві до суду направлено лише 6 проваджень, Полтавській області - 3, Дніпропетровській - 1, Житомирській області - 4 та у Харківській області - 7.
За 2021 рік до початку повномасштабної війни в Україні було обліковано - 203 кримінальних правопорушень через жорстоке поводження з тваринами.
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Тоді лідирували за кількістю облікованих правопорушень Одеська область - 25, Львівська область - 21 та Дніпропетровська область - 18. До суду було направлено 62 справи щодо жорстокого поводження з тваринами.
У 2022 році було обліковано 150 правопорушень. Найбільше у Одеській області - 21, Харківській області - 14 та 12 у Київській області. Загалом 52 справи через жорстоке поводження з тваринами було направлено до суду.
У 2023 році кількість правопорушень через жорстоке поводження з тваринами зросла на 25 кримінальних правопорушень порівняно з попереднім роком й становила 175 проваджень. До суду було направлено 53 справи.
Лідирували тоді наступні області щодо облікованих правопорушень:
⦁ Місто Київ - 17
⦁ Харківська - 17
⦁ Дніпропетровській - 14
Доповнення
У січня цього року правоохоронці повідомили про підозру 31-річному киянину, який під час сварки зі співмешканкою вбив собаку, кинувши її об сходи та добивши ногами. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.