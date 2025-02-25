Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

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Киев  •  УНН

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В Украине за 2024 год зафиксировано 189 правонарушений из-за жестокого обращения с животными, из них 46 дел направлено в суд. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях.

В Украине за 2024 год было учтено 189 правонарушений из-за жестокого обращения с животными. 46 дел было направлено в суд. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Офисе Генерального прокурора.

Всего за последние четыре года в Украине было учтено 717 правонарушений из-за жестокого обращения с животными. В суд было направлено 213 дел.

В Украине за январь-декабрь 2024 года учтено 189 уголовных производств по статье 299 УКУ - жестокое обращение с животными. Зарегистрировано было 358 производств. Из этого количества закрыто 172. 46 производств из-за жестокого обращения с животными было направлено в суд.

Согласно предоставленным данным, больше всего уголовных правонарушений из-за жестокого обращения с животными в 2024 году было в:

⦁ Киеве - 27;

⦁ Полтавской области - 18;

⦁ Днепропетровской области - 17;

⦁ Житомирской области - 14;

⦁ Харьковской - 13.

При этом в Киеве в суд направлено только 6 производств, Полтавской области - 3, Днепропетровской - 1, Житомирской области - 4 и в Харьковской области - 7.

За 2021 год до начала полномасштабной войны в Украине было учтено - 203 уголовных правонарушений из-за жестокого обращения с животными.

В Киеве мужчина жестоко издевался над собакой: животное уже изъяли, открыто производство26.12.24, 19:50 • 27297 просмотров

Тогда лидировали по количеству учтенных правонарушений Одесская область - 25, Львовская область - 21 и Днепропетровская область - 18. В суд было направлено 62 дела по жестокому обращению с животными.

В 2022 году было учтено 150 правонарушений. Больше всего в Одесской области - 21, Харьковской области - 14 и 12 в Киевской области. Всего 52 дела из-за жестокого обращения с животными были направлены в суд.

В 2023 году количество правонарушений из-за жестокого обращения с животными выросло на 25 уголовных правонарушений по сравнению с предыдущим годом и составило 175 производств. В суд было направлено 53 дела.

Лидировали тогда следующие области по учтенным правонарушениям:

⦁ Город Киев - 17

⦁ Харьковская - 17

⦁ Днепропетровской - 14

Дополнение

В январе этого года правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему киевлянину, который во время ссоры с сожительницей убил собаку, бросив ее о лестницу и добив ногами. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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