Зірвав злість на собаці: у Києві підозру отримав чоловік, який смертельно побив тваринку
Київ • УНН
У Києві 31-річний чоловік під час сварки зі співмешканкою вбив собаку. Зловмиснику, якого затримала поліція, загрожує до 8 років позбавлення волі.
Правоохоронці повідомили про підозру 31-річному киянину, який під час сварки зі співмешканкою вбив собаку, кинувши її об сходи та добивши ногами. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва.
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За даними правоохоронців, до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про сімейний конфлікт.
Прибувши на місце поліцейські з’ясували, що чоловік, посварившись зі своєю співмешканкою, вирішив зігнати злість на тварині, яку напередодні забрав додому з вулиці. Спочатку він кинув її об бетонні сходи, після чого добив ногами. Від отриманих травм собака загинула.
Зловмисником виявися раніше судимий 31-річний місцевий житель. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. На час слідства за рішенням суду він перебуватиме під вартою.
За вчинене зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
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