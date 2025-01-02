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У Києві невідомий їхав на авто і тягнув за собою собаку: поліція проводить перевірку

У Києві невідомий їхав на авто і тягнув за собою собаку: поліція проводить перевірку

Київ • УНН

 • 24749 перегляди

Водій автомобіля в Києві тягнув собаку через вікно машини, пояснюючи це болем у руці. Після погрози викликати поліцію чоловік забрав тварину до салону, правоохоронці проводять перевірку інциденту.

Мережею шириться відео, на якому водій автомобіля через вікно тягнув за собою свого собаку нібито через те, що в нього болять руки і такий спосіб він його вигулював. Правоохоронці проводять перевірку за даним фактом, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, у Києві невідомий чоловік їхав на автомобілі і через вікно тягнув за собою собаку. Водії зупинили машину і вимагали пояснень, на що власник собаки відповів, що нібито в нього болить рука і в такий спосіб він вигулює собаку.

Після того, як йому пригрозили викликати поліцію, він забрав собаку до салону і поїхав

У поліції Києва журналісті УНН повідомили, що проводиться перевірка за вказаним фактом.

Нагадаємо

У Києві чоловік знущався з той-тер'єра, змушуючи його їсти фекалії та б'ючи до крові. Зоозахисники звернулися до поліції.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
kyivКиїв

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