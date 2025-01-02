У Києві невідомий їхав на авто і тягнув за собою собаку: поліція проводить перевірку

Мережею шириться відео, на якому водій автомобіля через вікно тягнув за собою свого собаку нібито через те, що в нього болять руки і такий спосіб він його вигулював. Правоохоронці проводять перевірку за даним фактом, передає УНН.

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Як повідомляється, у Києві невідомий чоловік їхав на автомобілі і через вікно тягнув за собою собаку. Водії зупинили машину і вимагали пояснень, на що власник собаки відповів, що нібито в нього болить рука і в такий спосіб він вигулює собаку.

Після того, як йому пригрозили викликати поліцію, він забрав собаку до салону і поїхав

У поліції Києва журналісті УНН повідомили, що проводиться перевірка за вказаним фактом.

Нагадаємо

У Києві чоловік знущався з той-тер'єра, змушуючи його їсти фекалії та б'ючи до крові. Зоозахисники звернулися до поліції.