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В Киеве неизвестный ехал на авто и тянул за собой собаку: полиция проводит проверку

В Киеве неизвестный ехал на авто и тянул за собой собаку: полиция проводит проверку

Киев  •  УНН

 • 2435 просмотра

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Водитель автомобиля в Киеве тянул собаку через окно машины, объясняя это болью в руке. После угрозы вызвать полицию мужчина забрал животное в салон, правоохранители проводят проверку инцидента.

Сетью распространяется видео, на котором водитель автомобиля через окно тянул за собой свою собаку якобы из-за того, что у него болят руки и таким образом он его выгуливал. Правоохранители проводят проверку по данному факту, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в Киеве неизвестный мужчина ехал на автомобиле и через окно тянул за собой собаку. Водители остановили машину и потребовали объяснений, на что владелец собаки ответил, что якобы у него болит рука и таким образом он выгуливает собаку.

После того, как ему пригрозили вызвать полицию, он забрал собаку в салон и уехал.

В полиции Киева журналисту УНН сообщили, что проводится проверка по указанному факту.

Напомним

В Киеве мужчина издевался над той-терьером, заставляя его есть фекалии и избивая до крови. Зоозащитники обратились в полицию.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
kievКиев