В Киеве неизвестный ехал на авто и тянул за собой собаку: полиция проводит проверку
Киев • УНН
Водитель автомобиля в Киеве тянул собаку через окно машины, объясняя это болью в руке. После угрозы вызвать полицию мужчина забрал животное в салон, правоохранители проводят проверку инцидента.
Сетью распространяется видео, на котором водитель автомобиля через окно тянул за собой свою собаку якобы из-за того, что у него болят руки и таким образом он его выгуливал. Правоохранители проводят проверку по данному факту, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в Киеве неизвестный мужчина ехал на автомобиле и через окно тянул за собой собаку. Водители остановили машину и потребовали объяснений, на что владелец собаки ответил, что якобы у него болит рука и таким образом он выгуливает собаку.
После того, как ему пригрозили вызвать полицию, он забрал собаку в салон и уехал.
В полиции Киева журналисту УНН сообщили, что проводится проверка по указанному факту.
Напомним
В Киеве мужчина издевался над той-терьером, заставляя его есть фекалии и избивая до крови. Зоозащитники обратились в полицию.