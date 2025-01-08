Сорвал злость на собаке: в Киеве подозрение получил мужчина, который смертельно избил животное

Правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему киевлянину, который во время ссоры с сожительницей убил собаку, бросив ее о лестницу и добив ногами. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По данным правоохранителей, в Днепровское управление полиции поступило сообщение о семейном конфликте.

Прибыв на место полицейские выяснили, что мужчина, поссорившись со своей сожительницей, решил выместить злость на животном, которое накануне забрал домой с улицы. Сначала он бросил его о бетонную лестницу, после чего добил ногами. От полученных травм собака погибла.

Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Полицейские задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. На время следствия по решению суда он будет находиться под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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