В Киеве будут судить мужчину, который пытал собаку на глазах у ребенка
Киев • УНН
30-летний мужчина жестоко издевался над той-терьером, заставляя животное есть собственные фекалии и избивая его. Дочь сняла издевательства на видео, собаку изъяли, а обидчику грозит до 5 лет заключения.
В Киеве 30-летний мужчина заставлял собаку есть собственные фекалии за то, что она справила нужду в коридоре. Все это видела 8-летняя дочь, которая зафиксировал издевательства над животным на видео. Сейчас дело передано в суд. Об этом пишет Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины, который жестоко воспитывал собаку за то, что она справила нужду в коридоре (ч. 2 ст. 299 УК Украины)
Установлено, что обвиняемый, в присутствии 8-летней дочери издевался над собакой породы той-терьер, заставляя есть собственные фекалии, а также бил. Таким образом мужчина приучал 11-летнее животное к туалету. Ребенок, возмущенный действиями отца, снял все не видео, а ее мать впоследствии предоставила это видео как доказательство правоохранителям.
Экспертиза показала, что в результате жестокого обращения животное получило синяки на подбородке и носу. После того, как случай был расследован, собаку изъяли у владельцев и передали волонтерам для лечения и дальнейшей опеки.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним
Как сообщал УНН, в Киеве открыли производство из-за жестокого избиения 11-летнего той-терьера. Следователи изъяли пострадавшее животное и передали в специализированный приют.
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году25.02.25, 11:33 • 109468 просмотров