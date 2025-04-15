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The Guardian

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На Рівненщині чоловік застрелив собаку пострілом у голову: відкрито провадження, він вже у СІЗО

Київ • УНН

 • 6488 перегляди

На Рівненщині поліція розслідує вбивство собаки, яке сталось ще у 2021 році. Зловмисник вже перебуває під вартою за інші злочини, йому загрожує новий термін.

На Рівненщині чоловік застрелив собаку пострілом у голову: відкрито провадження, він вже у СІЗО

У Рівненській області чоловік застрелив собаку пострілом у голову, правоохоронці встановили особу причетного, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

Учора, 14 квітня, близько 17:30 в одному з телеграм-каналів поліцейські виявили відео, де невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи її на повідку. (...) Поліцейські встановили особу, причетну до вбивства собаки на Рівненщині

- повідомили у поліції.

Деталі

У поліції вказали, що встановлено, що подія, зафіксована на відео, відбулась у 2021 році. За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

"Оперативники карного розшуку встановили, що це 42-річний житель Рівненського району, який нині перебуває у слідчому ізоляторі за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки,) та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Про інцидент повідомили серед місцевих телеграм-каналів, вказавши, що "нелюд... влаштовує собачі бої та стріляє собакам у голову задля розваги".

Окрім того, як повідомили у поліції, за фактом створення з метою розповсюдження відеоматеріалів, які пропагують культ насилля та жорстокості слідчі Нацполіції додатково внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконнея поводження зі зброєю). Наразі оперативники проводять комплекс заходів, тривають слідчі дії", - повідомили в поліції.

Доповнення

У Києві 30-річний чоловік змушував собаку їсти власні фекалії за те, що вона справила потреби в коридорі. Усе це бачила 8-річна донька.

Також у столиці відкрили провадження через жорстоке побиття 11-річного той-тер'єра. Слідчі вилучили постраждалу тварину та передали до спеціалізованого притулку.

Павло Зінченко

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