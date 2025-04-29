$41.740.01
47.390.01
ukenru
БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив
15:28 • 10307 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
15:14 • 11583 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

15:11 • 12875 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

13:48 • 32956 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
11:06 • 43091 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

10:23 • 54315 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
29 апреля, 09:35 • 55691 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 106607 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 105766 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 91690 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+19°
3м/с
22%
751 мм
Популярные новости

Трамп допустил, что путин может довести ситуацию до того, что он станет на сторону Украины

29 апреля, 07:25 • 64521 просмотра

В Донецкой области враг под утро ударил по 5 городам и селам, за сутки 5 погибших, среди раненых ребенок

29 апреля, 08:32 • 53476 просмотра

Tesla обещает первые электрогрузовики Semi с конвейера в США до конца года

29 апреля, 09:10 • 16853 просмотра

Сумская область: 87 ударов рф за сутки, от прямого попадания FPV-дрона погиб мужчина

29 апреля, 09:11 • 39932 просмотра

Киевляне получат компенсации за аренду жилья, поврежденного атакой 24 апреля - КГГА

11:26 • 29003 просмотра
публикации

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

15:28 • 10247 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 106570 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 105729 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 91660 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

29 апреля, 06:48 • 80414 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Франция

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 41707 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 60425 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 58815 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 165047 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 77219 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Facebook

Бильд

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

Киев • УНН

 • 11265 просмотра

Ростислав Кравец заявил, что НАБУ и САП оказывают давление на адвокатуру и нарушают права человека. Он предостерегает об угрозе политической нестабильности из-за действий антикоррупционных органов.

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

Известный юрист и адвокат Ростислав Кравец заявил в комментарии УНН, что антикоррупционные органы Украины – в частности НАБУ и САП – оказывают системное давление на адвокатуру, нарушают права человека и действуют по методам тоталитарного режима.

По его словам, адвокатура сегодня — последняя институция, реально защищающая права граждан, тогда как антикоррупционный блок превратился в инструмент репрессий и внешнего влияния, с параллельным правосудием.

Одной из главных угроз он назвал инициативы, продвигаемые через лояльные к НАБУ СМИ, — создание специального реестра "проверенных" адвокатов, ограничение доступа к делам до вручения подозрения, а также лишение адвокатского свидетельства без решения суда.

Это звучит как абсурд и возвращение к 1937 году. Во времена, когда адвокатов по политическим делам просто отстраняли от профессии. Сегодня такие же методы пытаются воплотить так называемые активисты с сомнительным образованием. И за всем этим, очевидно, стоят наши "партнеры", которые видят в адвокатуре угрозу своим планам по уничтожению независимости Украины 

– заявил Кравец.

Он также упомянул о случаях незаконного прослушивания адвокатов по делам НАБУ. В частности, об установке прослушивающей аппаратуры в офисах защитников, работавших по делам Всеволода Князева и в истории, которую условно называют "НАБУгейт".   

Это прямое нарушение адвокатской тайны и Конституции Украины. Но никто из правоохранителей или судей до сих пор не понес за это ответственности 

– подчеркнул он.

Кравец также прокомментировал попытки НАБУ оправдать провалы в громких делах, ссылаясь на участие в процессах адвокатов.

Это попытка переложить собственную непрофессиональность на адвокатов. Мы же помним и "аквариумные пленки" Холодницкого, и утечки информации, и то, как дела тянутся годами. Приходят с обысками через пять лет, подозрения пытаются вручать через семь, а в результате - дела оказываются пустыми. Это еще раз доказывает: эти органы неэффективны. Их надо расформировать

– отметил Кравец.

Адвокат также обратил внимание на отсутствие наказания в скандальных случаях внутри самих антикоррупционных структур — в частности историю с криптокошельками и дело экс-заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. 

Имеем дело с параллельной вертикалью власти, которая не подчиняется государству, а отчитывается перед иностранцами. Пока не будет политического решения, ни один из них ответственности не понесет 

– убежден он.

В контексте возможных изменений во внешней политике США, в частности риторике Дональда Трампа, Кравец выразил надежду на пересмотр финансирования антикоррупционной системы в Украине.

Сегодня вся эта структура живет за счет внешней помощи. Если ее сократят — именно эти органы должны быть первыми на ликвидацию. Миллиарды тратятся в никуда, результата – ноль 

- подчеркивает он.

НАБУ уже рядом с Банковой

Параллельно с критикой со стороны адвокатского сообщества, антикоррупционная вертикаль все активнее концентрирует внимание на ближайшем окружении Президента Владимира Зеленского. На днях стало известно о новом подозрении бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову.

Ему инкриминируют незаконное обогащение, легализацию доходов и получение неправомерной выгоды. Активисты из орбиты НАБУ тем временем распространили месседжи о том, что участниками дела являются люди из близкого круга Владимира Зеленского — упоминали "подругу семьи из Кривого Рога", "дочь преподавателя Зеленского" и руководство итальянской компании, на которую якобы оформлена вилла президента в Форте-дей-Марми.

Эти события укладываются в общую тенденцию: в последние годы НАБУ, САП и ВАКС сформировали отдельный антикоррупционный блок с чрезвычайно высоким уровнем автономии. Фактическое сочетание следственных, прокурорских и судебных функций позволяет им не только вести расследования, но и формировать политическую повестку дня, параллельное правосудие.

В прошлогоднем международном аудите деятельности НАБУ прямо рекомендовалось активизировать расследования в отношении представителей Офиса Президента. Тогда отмечалось, что таких дел на момент отчета не существовало, и что подследственность НАБУ следует расширить именно в этом направлении.    

Политическая напряженность перед выборами

Аналитики предупреждают: в контексте обсуждения выборов Президента Украины и возможной потери поддержки США, антикоррупционная система может стать инструментом политического давления. Заявления близких к антикоррупционной среде активистов о "минном поле" вокруг действующего Президента лишь подтверждают это.

Все это — от атаки на адвокатуру до фокусировки на руководстве государства — свидетельствует о трансформации антикоррупционной инфраструктуры в политического игрока, способного влиять на будущее страны. Без четких сдержек и противовесов такая система не только обесценивает правосудие, но и угрожает политической нестабильностью в критический для Украины период.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$63.51
Bitcoin
$95,047.00
S&P 500
$5,547.62
Tesla
$281.93
Газ TTF
$31.50
Золото
$3,325.25
Ethereum
$1,824.13