“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

Известный юрист и адвокат Ростислав Кравец заявил в комментарии УНН, что антикоррупционные органы Украины – в частности НАБУ и САП – оказывают системное давление на адвокатуру, нарушают права человека и действуют по методам тоталитарного режима.

По его словам, адвокатура сегодня — последняя институция, реально защищающая права граждан, тогда как антикоррупционный блок превратился в инструмент репрессий и внешнего влияния, с параллельным правосудием.

Одной из главных угроз он назвал инициативы, продвигаемые через лояльные к НАБУ СМИ, — создание специального реестра "проверенных" адвокатов, ограничение доступа к делам до вручения подозрения, а также лишение адвокатского свидетельства без решения суда.

Это звучит как абсурд и возвращение к 1937 году. Во времена, когда адвокатов по политическим делам просто отстраняли от профессии. Сегодня такие же методы пытаются воплотить так называемые активисты с сомнительным образованием. И за всем этим, очевидно, стоят наши "партнеры", которые видят в адвокатуре угрозу своим планам по уничтожению независимости Украины – заявил Кравец.

Он также упомянул о случаях незаконного прослушивания адвокатов по делам НАБУ. В частности, об установке прослушивающей аппаратуры в офисах защитников, работавших по делам Всеволода Князева и в истории, которую условно называют "НАБУгейт".

Это прямое нарушение адвокатской тайны и Конституции Украины. Но никто из правоохранителей или судей до сих пор не понес за это ответственности – подчеркнул он.

Кравец также прокомментировал попытки НАБУ оправдать провалы в громких делах, ссылаясь на участие в процессах адвокатов.

Это попытка переложить собственную непрофессиональность на адвокатов. Мы же помним и "аквариумные пленки" Холодницкого, и утечки информации, и то, как дела тянутся годами. Приходят с обысками через пять лет, подозрения пытаются вручать через семь, а в результате - дела оказываются пустыми. Это еще раз доказывает: эти органы неэффективны. Их надо расформировать – отметил Кравец.

Адвокат также обратил внимание на отсутствие наказания в скандальных случаях внутри самих антикоррупционных структур — в частности историю с криптокошельками и дело экс-заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

Имеем дело с параллельной вертикалью власти, которая не подчиняется государству, а отчитывается перед иностранцами. Пока не будет политического решения, ни один из них ответственности не понесет – убежден он.

В контексте возможных изменений во внешней политике США, в частности риторике Дональда Трампа, Кравец выразил надежду на пересмотр финансирования антикоррупционной системы в Украине.

Сегодня вся эта структура живет за счет внешней помощи. Если ее сократят — именно эти органы должны быть первыми на ликвидацию. Миллиарды тратятся в никуда, результата – ноль - подчеркивает он.

НАБУ уже рядом с Банковой

Параллельно с критикой со стороны адвокатского сообщества, антикоррупционная вертикаль все активнее концентрирует внимание на ближайшем окружении Президента Владимира Зеленского. На днях стало известно о новом подозрении бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову.

Ему инкриминируют незаконное обогащение, легализацию доходов и получение неправомерной выгоды. Активисты из орбиты НАБУ тем временем распространили месседжи о том, что участниками дела являются люди из близкого круга Владимира Зеленского — упоминали "подругу семьи из Кривого Рога", "дочь преподавателя Зеленского" и руководство итальянской компании, на которую якобы оформлена вилла президента в Форте-дей-Марми.

Эти события укладываются в общую тенденцию: в последние годы НАБУ, САП и ВАКС сформировали отдельный антикоррупционный блок с чрезвычайно высоким уровнем автономии. Фактическое сочетание следственных, прокурорских и судебных функций позволяет им не только вести расследования, но и формировать политическую повестку дня, параллельное правосудие.

В прошлогоднем международном аудите деятельности НАБУ прямо рекомендовалось активизировать расследования в отношении представителей Офиса Президента. Тогда отмечалось, что таких дел на момент отчета не существовало, и что подследственность НАБУ следует расширить именно в этом направлении.

Политическая напряженность перед выборами

Аналитики предупреждают: в контексте обсуждения выборов Президента Украины и возможной потери поддержки США, антикоррупционная система может стать инструментом политического давления. Заявления близких к антикоррупционной среде активистов о "минном поле" вокруг действующего Президента лишь подтверждают это.

Все это — от атаки на адвокатуру до фокусировки на руководстве государства — свидетельствует о трансформации антикоррупционной инфраструктуры в политического игрока, способного влиять на будущее страны. Без четких сдержек и противовесов такая система не только обесценивает правосудие, но и угрожает политической нестабильностью в критический для Украины период.