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The New York Times

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“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

Київ • УНН

 • 11030 перегляди

Ростислав Кравець заявив, що НАБУ і САП чинять тиск на адвокатуру та порушують права людини. Він застерігає про загрозу політичної нестабільності через дії антикорупційних органів.

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

Відомий юрист і адвокат Ростислав Кравець заявив у коментарі УНН, що антикорупційні органи України – зокрема НАБУ та САП – чинять системний тиск на адвокатуру, порушують права людини та діють за методами тоталітарного режиму.

За його словами, адвокатура сьогодні — остання інституція, що реально захищає права громадян, тоді як антикорупційний блок перетворився на інструмент репресій і зовнішнього впливу, з паралельним правосуддям.

Однією з головних загроз він назвав ініціативи, які просуваються через лояльні до НАБУ ЗМІ, — створення спеціального реєстру "перевірених" адвокатів, обмеження доступу до справ до вручення підозри, а також позбавлення адвокатського свідоцтва без рішення суду.

Це звучить як абсурд і повернення до 1937 року. До часів, коли адвокатів у політичних справах просто усували від професії. Сьогодні такі ж методи намагаються втілити так звані активісти з сумнівною освітою. І за всім цим, очевидно, стоять наші "партнери", які бачать в адвокатурі загрозу своїм планам по знищенню незалежності України 

– заявив Кравець.

Він також згадав про випадки незаконного прослуховування адвокатів у справах НАБУ. Зокрема, про встановлення підслуховуючої апаратури в офісах захисників, що працювали у справах Всеволода Князєва та в історії, яку умовно називають "НАБУгейт".   

Це пряме порушення адвокатської таємниці та Конституції України. Але ніхто з правоохоронців або суддів досі не поніс за це відповідальності 

– наголосив він.

Кравець також прокоментував спроби НАБУ виправдати провали у гучних справах, посилаючись на участь у процесах адвокатів.

Це спроба перекласти власну непрофесійність на адвокатів. Ми ж пам’ятаємо і "акваріумні плівки" Холодницького, і витоки інформації, і те, як справи тягнуться роками. Приходять з обшуками через п’ять років, підозри намагаються вручати через сім, а в результаті - справи виявляються порожніми. Це ще раз доводить: ці органи неефективні. Їх треба розформувати

– зазначив Кравець.

Адвокат також звернув увагу на відсутність покарання у скандальних випадках всередині самих антикорупційних структур — зокрема історію з криптогаманцями та справу ексзаступника директора НАБУ Гізо Углави. 

Маємо справу з паралельною вертикаллю влади, яка не підпорядковується державі, а звітує перед іноземцями. Поки не буде політичного рішення, жоден із них відповідальності не понесе 

– переконаний він.

У контексті можливих змін у зовнішній політиці США, зокрема риториці Дональда Трампа, Кравець висловив сподівання на перегляд фінансування антикорупційної системи в Україні.

Сьогодні вся ця структура живе за рахунок зовнішньої допомоги. Якщо її скоротять — саме ці органи мають бути першими на ліквідацію. Мільярди витрачаються в нікуди, результату – нуль 

- наголошує він.

НАБУ вже поруч із Банковою

Паралельно з критикою з боку адвокатської спільноти, антикорупційна вертикаль дедалі активніше концентрує увагу на найближчому оточенні Президента Володимира Зеленського. На днях стало відомо про нову підозру колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову.

Йому інкримінують незаконне збагачення, легалізацію доходів та отримання неправомірної вигоди. Активісти з орбіти НАБУ тим часом розповсюдили меседжі про те, що учасниками справи є люди з близького кола Володимира Зеленського — згадували "подругу сім’ї з Кривого Рогу", "доньку викладача Зеленського" і керівництво італійської компанії, на яку нібито оформлено віллу президента у Форте-дей-Мармі.

Ці події вкладаються у загальну тенденцію: останніми роками НАБУ, САП і ВАКС сформували окремий антикорупційний блок із надзвичайно високим рівнем автономії. Фактичне поєднання слідчих, прокурорських і судових функцій дозволяє їм не лише вести розслідування, а й формувати політичний порядок денний, паралельне правосуддя.

У минулорічному міжнародному аудиті діяльності НАБУ прямо рекомендувалося активізувати розслідування щодо представників Офісу Президента. Тоді наголошувалося, що таких справ на момент звіту не існувало, і що підслідність НАБУ слід розширити саме в цьому напрямку.    

Політична напруга перед виборами

Аналітики попереджають: у контексті обговорення виборів Президента України і можливої втрати підтримки США, антикорупційна система може стати інструментом політичного тиску. Заяви близьких до антикорупційного середовища активістів про "мінне поле" навколо чинного Президента лише підтверджують це.

Все це — від атаки на адвокатуру до фокусування на керівництві держави — свідчить про трансформацію антикорупційної інфраструктури у політичного гравця, здатного впливати на майбутнє країни. Без чітких стримувань і противаг така система не лише знецінює правосуддя, а й загрожує політичною нестабільністю в критичний для України період.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Національне антикорупційне бюро України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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