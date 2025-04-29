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Киевляне получат компенсации за аренду жилья, поврежденного атакой 24 апреля - КГГА

Киев • УНН

 • 3114 просмотра

Жители Святошинского района могут получить средства на аренду жилья. Также продолжается прием заявлений на одноразовую материальную помощь по программе "Турбота".

Киевляне получат компенсации за аренду жилья, поврежденного атакой 24 апреля - КГГА

Жители Святошинского района, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской ракетной атаки 24 апреля, имеют возможность получить компенсацию аренды жилья на время восстановления их жилищ. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

По состоянию на понедельник, 28 апреля, поступило 34 заявления на получение компенсации на аренду жилья. Также поступило около 600 заявлений на получение единовременной материальной помощи по городской программе "Турбота. Назустріч киянам".

Жители, чьи квартиры были повреждены или разрушены, могут написать заявления в пункте поддержки. Это специализированная школа I-III ступеней № 96 им. О. К. Антонова на ул. Александра Оксанченко, 2.

Сейчас в поврежденных домах продолжается работа. В частности:

  • временно крыши накрыли плотным материалом, чтобы обезопасить помещение от возможных дождей;
    • специалисты обсчитывают ремонт и замеряют выбитые окна.

      Напомним

      В ночь на 24 апреля российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами собственного и северокорейского производства. В результате обстрела были разрушены дома в Святошинском районе столицы, погибли и пострадали люди.

      Мэр Киева сообщил, что в Киеве пятница, 25 апреля, объявлена Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу.

      Евгений Устименко

      Евгений Устименко

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