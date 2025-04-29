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The New York Times

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Кияни отримають компенсації за оренду житла, пошкодженого атакою 24 квітня - КМДА

Київ • УНН

 • 3758 перегляди

Мешканці Святошинського району можуть отримати кошти на оренду житла. Також триває прийом заяв на одноразову матеріальну допомогу за програмою "Турбота".

Кияни отримають компенсації за оренду житла, пошкодженого атакою 24 квітня - КМДА

Мешканці Святошинського району, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене внаслідок російської ракетної атаки 24 квітня, мають можливість отримати компенсацію оренди житла на час відновлення їхніх помешкань. Про це повідомила в Telegram Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Станом на понеділок, 28 квітня, надійшло 34 заяви на отримання компенсації на оренду житла. Також надійшло майже 600 заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги за міською програмою "Турбота. Назустріч киянам".

Мешканці, чиї квартири були пошкоджені чи зруйновані, можуть написати заяви в пункті підтримки. Це спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 96 ім. О. К. Антонова на вул. Олександра Оксанченка, 2.

Наразі у пошкоджених домах триває робота. Зокрема:

  • тимчасово дахи накрили цупким матеріалом, щоб убезпечити помешкання від можливих дощів;
    • фахівці обраховують ремонт і заміряють вибиті вікна.

      Нагадаємо

      У ніч на 24 квітня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами власного і північнокорейського виробництва. Внаслідок обстрілу були зруйновані будинки у Святошинському районі столиці, загинули і постраждали люди.

      Міський голова Києва повідомив, що у Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

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