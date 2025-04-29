Верховный суд поставил точку в деле экс-заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака

В Украине Верховный Суд подтвердил приговор бывшему заместителю Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом пишет УНН со ссылкой на Специальную антикоррупционную палату.

29 апреля 2025 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить без изменений приговор ВАКС от 23.02.2022 и постановление Апелляционной палаты ВАКС от 19.12.2023, которыми бывший заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении.

Детали

Согласно указанным статьям, Грымчаку инкриминировали мошенничество, соучастие в уголовном правонарушении, покушение на уголовное правонарушение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Верховный Суд согласился с аргументами прокурора САП, отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность решений судов.

Таким образом, бывший заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества - говорится в приговоре.

Также отмечается, что постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Дополнение

В САП сообщили, что коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения бывшему Председателю Государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

"... суд изменил обвиняемому меру пресечения в виде залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу дела в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева.