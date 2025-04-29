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The Washington Post

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The New York Times

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Верховний суд поставив крапку у справі ексзаступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака

Київ • УНН

 • 4616 перегляди

Верховний Суд України підтвердив вирок ексзаступнику міністра Юрію Гримчаку – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Верховний суд поставив крапку у справі ексзаступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака

В Україні Верховний Суд підтвердив вирок колишньому заступнику Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це пише УНН з посиланням на Спеціальну антикорупційну палату.

29 квітня 2025 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін вирок ВАКС від 23.02.2022 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 19.12.2023, якими колишнього заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Згідно з вказаними статтями, Гримчаку інкримінували шахрайство, співучасть у кримінальному правопорушенні, замах на кримінальне правопорушення та надання неправомірної вигоди службовій особі.

Верховний Суд погодився з аргументами прокурора САП, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність рішень судів.

Таким чином, колишнього заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

- говориться у вироку.

Також зазначається, що постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Доповнення

У САП повідомили, що колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід колишньому Голові Державної фіскальної служби України, обвинуваченому у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

"... суд змінив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті справи стосовно колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Верховний Суд України
Вищий антикорупційний суд України
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
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