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Справа Андрія Клюєва: ВАКС почав розгляд по суті проти колишнього першого віце-прем'єра

Київ • УНН

 • 3046 перегляди

ВАКС розпочав розгляд справи проти колишнього першого віце-прем'єра, обвинуваченого у розкраданні близько 200 млн грн. Клюєва викликають до суду повістками, оскільки він переховується на території країни-агресора з 2014.

Справа Андрія Клюєва: ВАКС почав розгляд по суті проти колишнього першого віце-прем'єра

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті справи стосовно колишнього першого віце-прем’єр-міністра України, повідомили у САП у середу, пише УНН.

За даними суду щодо списку справ, призначених до розгляду, сьогодні, 16 квітня, ВАКС слухав справу Андрія Клюєва.

16 квітня 2025 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила та розпочала розгляд по суті справи за обвинуваченням колишнього першого віце-прем’єр-міністра України

- повідомили у САП.

Оскільки, за версією органів досудового розслідування, обвинувачений з 2014 року переховується від слідства на території країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, ВАКС, як зазначили у САП, "вирішив викликати його до суду повістками, оприлюдненими на сайті Офісу Генерального прокурора та в медіа".

Наступне засідання призначено на 13 травня 2025 року.

У САП зазначили, що підготовчий розгляд тривав із жовтня 2023 року.

"Наразі направлено ухвалу суду до органів адвокатського самоврядування щодо вирішення питання притягнення адвокатів обвинуваченого до відповідальності у зв’язку з неявкою до суду з неповажних причин", - повідомили у САП.

Суть справи

Як повідомили у САП, у межах досудового розслідування встановлено, що "у 2010 році, перебуваючи у змові з головою Держінвестицій, перший віце-прем’єр-міністр України організував незаконне виділення бюджетних коштів у розмірі близько 170 млн грн ВАТ "Завод напівпровідників", бенефіціарним власником якого він став у 2008 році, нібито для розвитку інноваційного проєкту, проте насправді привласнив ці бюджетні кошти".

Згодом, як вказали у САП, "особи, використовуючи аналогічну схему, на рахунки підконтрольних товариств перерахували 25,3 млн грн ніби для сприяння розвитку енергозбережних технологій, але фактично їх також було розтрачено". Ці дії, як зазначається, завдали збитків на суму майже 200 млн грн.

Справу з такими деталями передали до суду у жовтні 2023 року - тоді до суду було скеровано обвинувальний акт щодо колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва.

У САП зауважили, що досудове розслідування у справі розпочато у 2014 році, у 2019 році справу передано за підслідністю до НАБУ.

Дії колишнього першого віце-прем’єр-міністра України кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ексголови Державного агентства - ч. 5 ст. 191 КК України.

"Зважаючи на те, що колишній перший віце-прем’єр-міністр України перебуває в розшуку, стосовно нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування "in absentia", - зазначили у САП.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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