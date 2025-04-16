Дело Андрея Клюева: ВАКС начал рассмотрение по существу против бывшего первого вице-премьера

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу дела в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины, сообщили в САП в среду, пишет УНН.

По данным суда по списку дел, назначенных к рассмотрению, сегодня, 16 апреля, ВАКС слушал дело Андрея Клюева.

16 апреля 2025 года по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила и начала рассмотрение по существу дела по обвинению бывшего первого вице-премьер-министра Украины - сообщили в САП.

Поскольку, по версии органов досудебного расследования, обвиняемый с 2014 года скрывается от следствия на территории страны, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором, ВАКС, как отметили в САП, "решил вызвать его в суд повестками, обнародованными на сайте Офиса Генерального прокурора и в медиа".

Следующее заседание назначено на 13 мая 2025 года.

В САП отметили, что подготовительное рассмотрение продолжалось с октября 2023 года.

"В настоящее время направлено постановление суда в органы адвокатского самоуправления по решению вопроса привлечения адвокатов обвиняемого к ответственности в связи с неявкой в суд по неуважительным причинам", - сообщили в САП.

Суть дела

Как сообщили в САП, в рамках досудебного расследования установлено, что "в 2010 году, находясь в сговоре с председателем Госинвестиций, первый вице-премьер-министр Украины организовал незаконное выделение бюджетных средств в размере около 170 млн грн ОАО "Завод полупроводников", бенефициарным владельцем которого он стал в 2008 году, якобы для развития инновационного проекта, однако на самом деле присвоил эти бюджетные средства".

Впоследствии, как указали в САП, "лица, используя аналогичную схему, на счета подконтрольных обществ перечислили 25,3 млн грн якобы для содействия развитию энергосберегающих технологий, но фактически они также были растрачены". Эти действия, как отмечается, нанесли ущерб на сумму почти 200 млн грн.

Дело с такими деталями передали в суд в октябре 2023 года - тогда в суд было направлено обвинительное заключение в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева.

В САП отметили, что досудебное расследование по делу начато в 2014 году, в 2019 году дело передано по подследственности в НАБУ.

Действия бывшего первого вице-премьер-министра Украины квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, экс-председателя Государственного агентства - ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"Учитывая, что бывший первый вице-премьер-министр Украины находится в розыске, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование "in absentia", - отметили в САП.