До суду скеровано справу щодо експершого віце-прем'єра Клюєва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва, якого підозрюють в організації заволодіння та розтраті понад 195 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Цитата
«17 жовтня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Першого віце-прем’єр-міністра України, який, залучивши голову Державного агентства України з інвестицій та інновацій, організував заволодіння та розтрату бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств підконтрольних колишньому Прем’єр-міністру України на загальну суму більше 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як вже повідомлялось, у 2010 році, перебуваючи у змові з головою Держінвестицій, Перший віце-прем’єр-міністр України організував незаконне виділення бюджетних коштів у розмірі близько 170 млн грн ВАТ «Завод напівпровідників», бенефіціарним власником якого він став у 2008 році, нібито для розвитку інноваційного проєкту, фактично привласнивши ці бюджетні кошти.
«Згодом особи, використовуючи аналогічну схему, на рахунки підконтрольних товариств було перераховано 25,3 млн грн нібито для сприяння розвитку енергозбережних технологій, проте фактично ці кошти також були розтрачені особами. Такі дії осіб завдали збитків на суму майже 200 млн грн», - зазначається в повідомленні.
В САП зауважують, що досудове розслідування у справі було розпочато у 2014 році. У 2019 році справу передано за підслідністю до НАБУ.
13 березня 2023 року ВАКС задовольнив клопотання НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього високопосадовця. Це рішення дало можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який з 2014 року переховується від слідства на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
Доповнення
У травні 2023 року правоохоронці завершили досудового розслідування у справі щодо колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва, якого підозрюють в організації заволодіння та розтраті понад 195 млн грн.