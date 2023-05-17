У справі колишнього першого віце-прем'єра Клюєва завершили розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Правоохоронці завершили досудового розслідування у справі щодо колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва, якого підозрюють в організації заволодіння та розтраті понад 195 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію САП.
Цитата
«Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього першого віце-прем’єр-міністра України, який, залучивши голову Державного агентства України з інвестицій та інновацій, організував заволодіння та розтрату бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств, підконтрольних колишньому Прем’єр-міністру України на загальну суму більше ніж 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки (ч. 5 ст. 191КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на сьогодні детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, 13 березня 2023 року ВАКС задовольнив клопотання НАБУ та САП про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно вказаної особи.
«Це рішення дало можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який з 2014 року переховується від слідства на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором», - зазначають в САП.
Доповнення
У 2020 році ВАКС арештував експершого віце-прем'єр-міністра України Клюєва.
Клюєв підозрюється у заволодінні в період травня 2010 року - квітня 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах (частина 5 статті 191 ККУ).
Наприкінці березня 2019 року Печерський районний суд Києва дозволив тоді ще Генеральній прокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування стосовно Андрія Клюєва за підозрою у заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем.
За даними слідства, колишній чиновник заволодів коштами держави на користь підприємств, де мав істотну частку. Зокрема, ВАТ “Завод напівпровідників” отримав 170 млн грн, АТ “ВКП “Металіст” — 3,28 млн грн, ТОВ “Рекуперація свинцю” — 22 млн грн.