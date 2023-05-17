В деле бывшего первого вице-премьера Клюева завершили расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева, которого подозревают в организации завладения и растрате более 195 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию САП.
Цитата
«Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины, который, привлекая главу Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям, организовал завладение и растрату бюджетных средств в пользу подконтрольного предприятия и предприятий, подконтрольных бывшему Премьер-министру Украины на общую сумму более 195 млн грн, которые предусматривались на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики (ч. 5 ст. 191КК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на сегодня детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
Как уже сообщалось, 13 марта 2023 года ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении указанного лица.
«Это решение позволило завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который с 2014 года скрывается от следствия на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором», - отмечают в САП.
Дополнение
В 2020 году ВАКС арестовал экс-первого вице-премьер-министра Украины Клюева.
Клюев подозревается в завладении в период мая 2010 года - апреля 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УКУ).
В конце марта 2019 года Печерский районный суд Киева разрешил тогда еще Генеральной прокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении Андрея Клюева по подозрению в завладении государственными средствами в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением.
По данным следствия, бывший чиновник завладел средствами государства в пользу предприятий, где имел существенную долю. В частности, ОАО “Завод полупроводников” получил 170 млн грн, АО “ПКП “Металлист” — 3,28 млн грн, ООО “Рекуперация свинца” — 22 млн грн.