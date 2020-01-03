ВАКС арештував експершого віце-прем'єр-міністра України Клюєва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд арештував колишнього першого віце-прем’єр-міністра України уряду Миколи Азарова Андрія Клюєва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“Сьогодні, 3 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру України уряду Миколи Азарова у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що враховуючи, що підозрюваного оголошено у міжнародний розшук, слідчий суддя обрав вказаний запобіжний захід відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України.
“Згідно з цієї статтею, після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід”, — зазначається в повідомленні.
Також, повідомляється, що ексчиновник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Так, з 2010 року по 2012 рік Андрій Клюєв був першим віце-прем’єр-міністром України уряду Миколи Азарова.
Нагадаємо, що Клюєв підозрюється у заволодінні в період травня 2010 року — квітня 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах (частина 5 статті 191 ККУ).
Наприкінці березня 2019 року Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування стосовно Андрія Клюєва за підозрою у заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем.
За даними слідства, колишній чиновник заволодів коштами держави на користь підприємств, де мав істотну частку. Зокрема, ВАТ “Завод напівпровідників” отримав 170 млн грн, АТ “ВКП “Металіст” — 3,28 млн грн , ТОВ “Рекуперація свинцю” — 22 млн грн.