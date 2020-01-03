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ВАКС арестовал экс-первого вице-премьер-министра Украины Клюева

ВАКС арестовал экс-первого вице-премьер-министра Украины Клюева

Киев  •  УНН

 • 23704 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего первого вице-премьер-министра Украины правительства Николая Азарова Андрея Клюева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

“Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья выбрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины.

“Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения”, — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что экс-чиновник подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Так, с 2010 года по 2012 год Андрей Клюев был первым вице-премьер-министром Украины правительства Николая Азарова.

Напомним, что Клюев подозревается в завладении в период с мая 2010 года — апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УК).

В конце марта 2019 года Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении Андрея Клюева по подозрению в завладении государственными средствами в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением.

По данным следствия, бывший чиновник завладел средствами государства в пользу предприятий, где имел существенную долю. В частности, ОАО “Завод полупроводников” получил 170 млн грн, АО “ПКП “Металлист” — 3,28 млн грн, ООО “Рекуперация свинца” — 22 млн грн.

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