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ГПУ викликала Клюєва на допит

ГПУ викликала Клюєва на допит

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва, повідомляє УНН з посиланням на повістку.

“Клюєв Андрій Петрович, 12.08.1964 року народження адреса: 1) провулок Кедровий, будинок № 2, смт. Козин, Обухівський район, Київська область, 08711, 2) вулиця Лєсная, будинок 45, селище Шульгіно, Одінцовський район, Московська область, Російська Федерація, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися „26“ червня 2019 року о „10“ годині в кабінет № 322 до прокурора Генеральної прокуратури України Багнюка Олега Ігоровича за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 на підставі ст. 297-5 КПК України для допиту як підозрюваного та участі у проведенні інших слідчих і процесуальних дій, з метою реалізації Вами прав підозрюваного у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014, у якому слідчим суддею 22.03.2019 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно Вас за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України”, — йдеться у повідомленні.

Повідомлялося, що Клюєв підозрюється у заволодінні в період травня 2010 року — квітня 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах (частина 5 статті 191 ККУ).

Наприкінці березня 2019 року Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування стосовно Андрія Клюєва за підозрою у заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За даними слідства, колишній чиновник заволодів коштами держави на користь підприємств, де мав істотну частку. Зокрема, ВАТ “Завод напівпровідників” отримав 170 млн грн, АТ “ВКП “Металіст” — 3,28 млн грн , ТОВ “Рекуперація свинцю” — 22 млн грн.

Нагадаємо, майно та банківські рахунки колишнього секретаря Ради національної безпеки й оборони, екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва та його брата Сергія арештовані у рамках кримінальних проваджень, які розслідує ГПУ як в Україні, так і за кордоном.

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