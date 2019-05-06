ГПУ вызвала Клюева на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева, сообщает УНН со ссылкой на повестку.
"Клюев Андрей Петрович, 12.08.1964 года рождения адрес: 1) переулок Кедровый, дом № 2, с. Козин, Обуховский район, Киевская область, 08711, 2) улица Лесная, дом 45, поселок Шульгин, Одинцовский район, Московская область, Российская Федерация в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться "26" июня 2019 года в "10" часов в кабинет № 322 к прокурору Генеральной прокуратуры Украины Грязь Олега Игоревича по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18 на основании ст. 297-5 УПК Украины для допроса в качестве подозреваемого и участия в проведении других следственных и процессуальных действий, с целью реализации Вами прав подозреваемого в уголовном производстве № 42014000000000368 от 08.05.2014, в котором следственным судьей 22.03.2019 предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования относительно вас по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.
Сообщалось, что Клюев подозревается в завладении в период с мая 2010 года - апрель 2011 государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УК).
В конце марта 2019 года Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении Андрея Клюева по подозрению в завладении государственными средствами в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением.
По данным следствия, бывший чиновник завладел средствами государства в пользу предприятий, где имел существенную долю. В частности, ОАО "Завод полупроводников" получил 170 млн грн, АО "ПКП "Металлист" - 3280000 грн, ООО "Рекуперация свинца "- 22 млн грн.
Напомним, имущество и банковские счета бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации президента Андрея и его брата Сергея арестованы в рамках уголовных производств, расследует ГПУ как в Украине, так и за рубежом.