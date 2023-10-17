В суд направлено дело в отношении экс-первого вице-премьера Клюева

Цитата

«17 октября 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего Первого вице-премьер-министра Украины, который, привлекая председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям, организовал завладение и растрату бюджетных средств в пользу подконтрольного предприятия и предприятий подконтрольных бывшему Премьер-министру Украины на общую сумму более 195 млн грн, которые предусматривались на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе эконо

Детали

Как уже сообщалось, в 2010 году, находясь в сговоре с главой Госинвестиций, Первый вице-премьер-министр Украины организовал незаконное выделение бюджетных средств в размере около 170 млн грн ОАО «Завод полупроводников», бенефициарным владельцем которого он стал в 2008 году, якобы для развития инновационного проекта, фактически присвоив эти бюджетные средства.

«Впоследствии лица, используя аналогичную схему, на счета подконтрольных обществ было перечислено 25,3 млн грн якобы для содействия развитию энергосберегающих технологий, однако фактически эти средства также были растрачены лицами. Такие действия лиц нанесли ущерб на сумму почти 200 млн грн», - отмечается в сообщении.

В САП отмечают, что досудебное расследование по делу было начато в 2014 году. В 2019 году дело передано по подследственности в НАБУ.

13 марта 2023 года ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего чиновника. Это решение позволило завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который с 2014 года скрывается от следствия на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором.

Дополнение

В мае 2023 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева, которого подозревают в организации завладения и растрате более 195 млн грн.