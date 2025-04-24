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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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ВАКС взяв під варту ексголову ДФС Насірова із заставою у 40 млн грн

Київ • УНН

 • 2592 перегляди

ВАКС змінив запобіжний захід ексголові ДФС Насірову на тримання під вартою. Йому встановили заставу у 40 млн грн, хоча САП просила 75 млн.

ВАКС взяв під варту ексголову ДФС Насірова із заставою у 40 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову ДФС Романа Насірова, а крім того встановив для нього розмір застави у 40 млн грн, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у САП колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід колишньому Голові Державної фіскальної служби України, обвинуваченому у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

... суд змінив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн грн застави

- йдеться у повідомленні.

Суд ухвалив взяти Романа Насірова під варту в залі суду.

САП просить для колишнього голови Насірова тримання під вартою з можливістю внесення 75 млн гривень застави11.04.25, 14:33 • 5953 перегляди

Доповнення

Ексголова Державної фіскальної служби, фігурант кримінальної справи, Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ.

Згодом Військова служба правопорядку у ЗСУ повідомила, що розслідує обставини призову Романа Насірова до ЗСУ, відповідний наказ скасовано, матеріали передадуть до правоохоронних органів.

Ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Запобіжний захід, що діє до 10 червня 2025 року, також передбачає, що Насіров також зобов’язаний повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження і утримуватися від спілкування з певними особами.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Роман Насіров
Державна фіскальна служба України
Вищий антикорупційний суд України
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