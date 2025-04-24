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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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ВАКС взял под стражу экс-главу ГФС Насирова с залогом в 40 млн грн

Киев • УНН

 • 2590 просмотра

ВАКС изменил меру пресечения экс-главе ГФС Насирову на содержание под стражей. Ему установили залог в 40 млн грн, хотя САП просила 75 млн.

ВАКС взял под стражу экс-главу ГФС Насирова с залогом в 40 млн грн

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу ГФС Романа Насирова, а кроме того установил для него размер залога в 40 млн грн, передает УНН.

Детали

Как сообщили в САП коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения бывшему Председателю Государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

... суд изменил обвиняемому меру пресечения в виде залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 млн грн залога

- говорится в сообщении.

Суд постановил взять Романа Насирова под стражу в зале суда.

САП просит для бывшего главы Насирова содержание под стражей с возможностью внесения 75 млн гривен залога 11.04.25, 14:33 • 5953 просмотра

Дополнение

Экс-глава Государственной фискальной службы, фигурант уголовного дела, Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ.

Впоследствии Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что расследует обстоятельства призыва Романа Насирова в ВСУ, соответствующий приказ отменен, материалы передадут в правоохранительные органы.

Экс-глава ГФС с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение продлить меру пресечения для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Мера пресечения, действующая до 10 июня 2025 года, также предусматривает, что Насиров также обязан сообщать суд об изменении своего местонахождения и воздерживаться от общения с определенными лицами.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
Роман Насиров
Государственная фискальная служба Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
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