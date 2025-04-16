Роман Насиров

Около 50 обвиняемых в коррупции мобилизовались в ВСУ - САП

48 человек, после передачи дела в суд, мобилизовались в ВСУ. Экс-главу ГФС Насирова также мобилизовали, но приказ отменили и расследуют обстоятельства.