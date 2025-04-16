Роман Насиров

САП требует ареста экс-главы ГФС Насирова, обвиняемого в злоупотреблениях, с возможностью залога в 75 млн. Насиров фигурирует в
деле о убытках государству на 2 млрд грн.
48 человек, после передачи дела в суд, мобилизовались в ВСУ. Экс-главу ГФС Насирова также мобилизовали, но приказ отменили и
расследуют обстоятельства.
Суд продлил действие обязанностей для Романа Насирова, включая запрет выезда из Киевской области и ношение электронного браслета. Он является обвиняемым в нанесении государству убытков на 2 млрд грн.
Военная служба правопорядка расследует обстоятельства призыва Романа Насирова в ВСУ. Материалы передадут в правоохранительные
органы для оценки возможного превышения полномочий.