Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
ВАКС продлил меры пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову по двум делам

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Высший антикоррупционный суд продлил меры пресечения бывшему главе ГФС Роману Насирову до 4 и 9 сентября. Его обвиняют в нанесении ущерба государству на более чем 2 млрд грн и получении взятки в 722 млн грн.

ВАКС продлил меры пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову по двум делам

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему главе ГФС Роману Насирову по делам об ущербе государству на более чем 2 млрд грн и получении взятки более 722 млн грн - до 4 и 9 сентября соответственно. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВАКС.

Детали

В отношении Романа Насирова продолжаются два судебных процесса. По делу о нанесении государству ущерба на более чем 2 млрд грн "Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 4 сентября".

По второму делу, где бывшего главу ГФС обвиняют в получении взятки более 722 млн грн, "продлено действие процессуальных обязанностей до 9 сентября".

На судебном заседании, которое состоялось сегодня, из-за отсутствия как стороны обвинения, так и защиты, в слушании был объявлен перерыв.

"Суд объявляет перерыв до 9:00 25 августа.. обвиняемый Насиров продолжит выступление в дебатах", - заявил судья.

Дополнение

Экс-глава ГФС Роман Насиров с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Также Насиров - фигурант дела о взятке в 722 млн грн. По версии следствия, экс-глава ГФС Украины при посредничестве своего советника получил более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС агрохолдингу в более 3,2 миллиарда гривен.

Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщалось, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В июне ВАКС продлил до 5 августа срок действия меры пресечения для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в получении взятки.

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Роман Насиров
Государственная фискальная служба Украины
Украина