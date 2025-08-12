ВАКС продовжив запобіжні заходи ексголові ДФС Роману Насірову у двох справах

Вищий антикорупційний суд подовжив запобіжні заходи колишньому очільнику ДФС Роману Насірову у справах про збитки державі на понад 2 млрд грн та отримання хабаря понад 722 млн грн - до 4 та 9 вересня відповідно. Про це пише УНН із посиланням на ВАКС.

Деталі

Стосовно Романа Насірова тривають два судові процеси. У справі про завдання державі збитків на понад 2 млрд грн "Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 4 вересня".

У другій справі, де колишнього голову ДФС обвинувачують в отриманні хабаря понад 722 млн грн, "продовжено дію процесуальних обов’язків до 9 вересня".

На судовому засіданні, яке відбувалося сьогодні, через відсутність як сторони обвинувачення, так і захисту, у слуханні було оголошено перерву.

"Суд оголошує перерву до 9:00 25 серпня.. обвинувачений Насіров продовжить виступ у дебатах", - заявив суддя.

Доповнення

Ексголова ДФС Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяним у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Також Насіров - фігурант справи щодо хабаря у 722 млн грн. За версією слідства, ексочільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у понад 3,2 мільярда гривень.

Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомлялося, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В червні ВАКС продовжив до 5 серпня строк дії запобіжного заходу для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря.