Роман Насіров

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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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Український політик (нар. 1979)
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Суд продовжив запобіжний захід Насірову до 10 червня

Суд продовжив дію обов'язків для Романа Насірова, включаючи заборону виїзду з Київської області та носіння електронного браслета. Він є обвинуваченим у завданні державі збитків на 2 млрд грн.

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Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

Військова служба правопорядку розслідує обставини призову Романа Насірова до ЗСУ. Матеріали передадуть до правоохоронних органів для оцінки можливого перевищення повноважень.

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