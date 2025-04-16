Роман Насіров

САП вимагає арешту ексголови ДФС Насірова, обвинуваченого у зловживаннях, з можливістю застави у 75 млн. Насіров фігурує у справі
про збитки державі на 2 млрд грн.
48 осіб, після передачі справи до суду, мобілізувались в ЗСУ. Ексголову ДФС Насірова також мобілізували, але наказ скасували та розслідують обставини.
Суд продовжив дію обов'язків для Романа Насірова, включаючи заборону виїзду з Київської області та носіння електронного браслета. Він є обвинуваченим у завданні державі збитків на 2 млрд грн.
Військова служба правопорядку розслідує обставини призову Романа Насірова до ЗСУ. Матеріали передадуть до правоохоронних органів
для оцінки можливого перевищення повноважень.