Роман Насіров

Близько 50 обвинувачених у корупції мобілізувалися до ЗСУ - САП

48 осіб, після передачі справи до суду, мобілізувались в ЗСУ. Ексголову ДФС Насірова також мобілізували, але наказ скасували та розслідують обставини.