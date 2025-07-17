У ЗСУ поки не підтверджують факт служби обвинуваченого в торгівлі боєприпасами експосадовця ДАІ, який уникає правосуддя за "схемою Насірова"

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:31 • 15574 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:29 • 13743 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
13:18 • 17948 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
12:10 • 42265 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
10:24 • 43736 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 72273 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 342580 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 165380 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 164018 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 118284 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.1м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?17 липня, 05:27 • 132088 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 248503 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 105997 перегляди
Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали09:17 • 71038 перегляди
Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ09:33 • 39378 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва14:31 • 15559 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 25595 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу12:17 • 34921 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 249812 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 342562 перегляди
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Велика Британія
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського13:55 • 12267 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 107097 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 201748 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 218973 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 156583 перегляди
Актуальне
The Times
Forbes
TikTok
Facebook
Безпілотний літальний апарат

У ЗСУ поки не підтверджують факт служби обвинуваченого в торгівлі боєприпасами експосадовця ДАІ, який уникає правосуддя за "схемою Насірова"

Київ • УНН

 • 2682 перегляди

Колишній заступник начальника ДАІ України Володимир Резніков, обвинувачений у торгівлі боєприпасами, уникнув суду через мобілізацію. Командування Сухопутних військ не підтверджує факт його служби, хоча кримінальне провадження зупинено саме через це.

У ЗСУ поки не підтверджують факт служби обвинуваченого в торгівлі боєприпасами експосадовця ДАІ, який уникає правосуддя за "схемою Насірова"

Після запиту УНН щодо проходження військової служби Володимиром Резніковим — колишнім заступником начальника ДАІ Україні та обвинуваченим у справі про незаконний збут боєприпасів — офіційна відповідь надійшла від Командування Сухопутних військ ЗС України.

У відповіді зазначено, що Командування Сухопутних військ не володіє достовірною інформацією щодо проходження служби Резніковим та не може підтвердити чи спростувати факт його перебування у Збройних Силах України.

У зв'язку з відсутністю достовірної інформації щодо місця проходження служби особи, зазначеної у запиті - Командування Сухопутних військ не може підтвердити чи спростувати цей факт

- йдеться у відповіді на запит.

Наразі, за наявною в судовому реєстрі інформацією, кримінальне провадження щодо Резнікова було припинено саме у зв'язку з його мобілізацією. Водночас місце проходження ним служби, як і сам факт її проходження, офіційно поки що не підтверджено.

Раніше УНН повідомляв, що колишній заступник начальника ДАІ України і куратор спецпризначенців "Кобра" Володимир Резніков, відомий своєю участю в переслідуванні активістів під час Революції Гідності - опинився в центрі скандалу через кримінальне провадження за незаконне поводження з боєприпасами (ст. 263 КК України №372/1133/24).

Згідно з матеріалами суду, Резніков обвинувачується в незаконному збуті бойових припасів, що карається позбавленням волі на строк до семи років. Як повідомляють джерела, під час обыску вдома Резнікова була присутня і його дружина, редактор видання "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова. Однак Резніков не став чекати правосуддя, а мобілізувався до Збройних сил, через що розгляд справи було зупинено.

"Відповідно до ч.1 ст. 335 КПК України у разі, якщо обвинувачень був покликаний для проходження військової служби за призивом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження щодо такого обвинуваченого до звільнення з військової служби і продовжує судове провадження щодо інших обвинувачених", - йдеться у рішенні. 

За даними УНН, Резніков "служить" у Києві, що за аналогією зі справою екс-керівника ДФС Романа Насірова - не має слугувати перепоною для правосуддя. Адже використання мобілізації як способу уникнення відповідальності визнано практикою зловживання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Роман Насіров
Збройні сили України
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9