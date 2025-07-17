У ЗСУ поки не підтверджують факт служби обвинуваченого в торгівлі боєприпасами експосадовця ДАІ, який уникає правосуддя за "схемою Насірова"

Після запиту УНН щодо проходження військової служби Володимиром Резніковим — колишнім заступником начальника ДАІ Україні та обвинуваченим у справі про незаконний збут боєприпасів — офіційна відповідь надійшла від Командування Сухопутних військ ЗС України.

У відповіді зазначено, що Командування Сухопутних військ не володіє достовірною інформацією щодо проходження служби Резніковим та не може підтвердити чи спростувати факт його перебування у Збройних Силах України.

У зв'язку з відсутністю достовірної інформації щодо місця проходження служби особи, зазначеної у запиті - Командування Сухопутних військ не може підтвердити чи спростувати цей факт - йдеться у відповіді на запит.

Наразі, за наявною в судовому реєстрі інформацією, кримінальне провадження щодо Резнікова було припинено саме у зв'язку з його мобілізацією. Водночас місце проходження ним служби, як і сам факт її проходження, офіційно поки що не підтверджено.

Раніше УНН повідомляв, що колишній заступник начальника ДАІ України і куратор спецпризначенців "Кобра" Володимир Резніков, відомий своєю участю в переслідуванні активістів під час Революції Гідності - опинився в центрі скандалу через кримінальне провадження за незаконне поводження з боєприпасами (ст. 263 КК України №372/1133/24).

Згідно з матеріалами суду, Резніков обвинувачується в незаконному збуті бойових припасів, що карається позбавленням волі на строк до семи років. Як повідомляють джерела, під час обыску вдома Резнікова була присутня і його дружина, редактор видання "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова. Однак Резніков не став чекати правосуддя, а мобілізувався до Збройних сил, через що розгляд справи було зупинено.

"Відповідно до ч.1 ст. 335 КПК України у разі, якщо обвинувачень був покликаний для проходження військової служби за призивом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження щодо такого обвинуваченого до звільнення з військової служби і продовжує судове провадження щодо інших обвинувачених", - йдеться у рішенні.

За даними УНН, Резніков "служить" у Києві, що за аналогією зі справою екс-керівника ДФС Романа Насірова - не має слугувати перепоною для правосуддя. Адже використання мобілізації як способу уникнення відповідальності визнано практикою зловживання.