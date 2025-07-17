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В ВСУ пока не подтверждают факт службы обвиняемого в торговле боеприпасами экс-чиновника ГАИ, который избегает правосудия по "схеме Насирова"

Киев • УНН

 • 2112 просмотра

Бывший заместитель начальника ГАИ Украины Владимир Резников, обвиняемый в торговле боеприпасами, избежал суда из-за мобилизации. Командование Сухопутных войск не подтверждает факт его службы, хотя уголовное производство остановлено именно из-за этого.

В ВСУ пока не подтверждают факт службы обвиняемого в торговле боеприпасами экс-чиновника ГАИ, который избегает правосудия по "схеме Насирова"

После запроса УНН о прохождении военной службы Владимиром Резниковым — бывшим заместителем начальника ГАИ Украины и обвиняемым по делу о незаконном сбыте боеприпасов — официальный ответ поступил от Командования Сухопутных войск ВС Украины.

В ответе указано, что Командование Сухопутных войск не располагает достоверной информацией о прохождении службы Резниковым и не может подтвердить или опровергнуть факт его пребывания в Вооруженных Силах Украины.

В связи с отсутствием достоверной информации о месте прохождения службы лица, указанного в запросе - Командование Сухопутных войск не может подтвердить или опровергнуть этот факт

- говорится в ответе на запрос.

Сейчас, по имеющейся в судебном реестре информации, уголовное производство в отношении Резникова было прекращено именно в связи с его мобилизацией. В то же время место прохождения им службы, как и сам факт ее прохождения, официально пока не подтверждено.

Ранее УНН сообщал, что бывший заместитель начальника ГАИ Украины и куратор спецназовцев "Кобра" Владимир Резников, известный своим участием в преследовании активистов во время Революции Достоинства - оказался в центре скандала из-за уголовного производства за незаконное обращение с боеприпасами (ст. 263 УК Украины №372/1133/24).

Согласно материалам суда, Резников обвиняется в незаконном сбыте боевых припасов, что наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Как сообщают источники, во время обыска дома Резникова присутствовала и его жена, редактор издания "Зеркало недели" Инна Ведерникова. Однако Резников не стал ждать правосудия, а мобилизовался в Вооруженные силы, из-за чего рассмотрение дела было остановлено.

"В соответствии с ч.1 ст. 335 УПК Украины в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд останавливает судебное производство в отношении такого обвиняемого до увольнения с военной службы и продолжает судебное производство в отношении других обвиняемых", - говорится в решении. 

По данным УНН, Резников "служит" в Киеве, что по аналогии с делом экс-руководителя ГФС Романа Насирова - не должно служить преградой для правосудия. Ведь использование мобилизации как способа избежания ответственности признано практикой злоупотребления.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Роман Насиров
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