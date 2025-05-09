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За Насірова внесли заставу в 40 млн гривень

Київ • УНН

 • 1646 перегляди

За колишнього голову ДФС Романа Насірова внесли заставу у розмірі 40 млн грн. Він є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі.

За Насірова внесли заставу в 40 млн гривень

За колишнього голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу в 40 млн грн, передає УНН.

За ексголову ДФС внесли заставу в розмірі 40 млн грн 

- повідомила прес-секретар ВАКС Олеся Чемерис.

Раніше

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову ДФС Романа Насірова, а крім того встановив для нього розмір застави у 40 млн грн.

Доповнення

Ексголова Державної фіскальної служби, фігурант кримінальної справи, Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ.

Згодом Військова служба правопорядку у ЗСУ повідомила, що розслідує обставини призову Романа Насірова до ЗСУ, відповідний наказ скасовано, матеріали передадуть до правоохоронних органів.

Ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Запобіжний захід, що діє до 10 червня 2025 року, також передбачає, що Насіров також зобов’язаний повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження і утримуватися від спілкування з певними особами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Роман Насіров
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