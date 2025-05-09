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За Насирова внесли залог в 40 млн гривен

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

За бывшего главу ГФС Романа Насирова внесли залог в размере 40 млн грн. Он является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн убытков государству.

За Насирова внесли залог в 40 млн гривен

За бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова внесли залог в 40 млн грн, передает УНН.

За экс-главу ГФС внесли залог в размере 40 млн грн 

- сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Ранее

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу ГФС Романа Насирова, а кроме того установил для него размер залога в 40 млн грн.

Дополнение

Экс-глава Государственной фискальной службы, фигурант уголовного дела, Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ.

Впоследствии Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что расследует обстоятельства призыва Романа Насирова в ВСУ, соответствующий приказ отменен, материалы передадут в правоохранительные органы.

Экс-глава ГФС с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение продлить меру пресечения для бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Мера пресечения, действующая до 10 июня 2025 года, также предусматривает, что Насиров также обязан сообщать суд об изменении своего местонахождения и воздерживаться от общения с определенными лицами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Роман Насиров
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