Справа Онищенка: ексголова ДФС Насіров отримав 6 років в'язниці та штраф

Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова засудили до 6 років позбавлення волі та штрафу 17 тис. грн за зловживання владою. Його взяли під варту в залі суду, проте цивільний позов ДП "Укргазвидобування" залишили без задоволення.