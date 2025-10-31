Справа Онищенка: ексголова ДФС Насіров отримав 6 років в'язниці та штраф

$42.080.01
48.980.00
ukenru
20:50 • 1414 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
18:17 • 11026 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 18616 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 19434 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 24511 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 27437 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 42090 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 20349 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 38182 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17280 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
На Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбаум і у мить втік до Угорщини31 жовтня, 12:27 • 5264 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 30559 перегляди
ВМС України вразили орловську ТЕЦ та підстанцію ракетами "Нептун"31 жовтня, 15:23 • 3620 перегляди
На Житомирщині два автомобілі підірвалися на вибухових пристроях, є загиблі і пораненіPhoto15:37 • 4810 перегляди
Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США 17:42 • 12290 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 30677 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 42089 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 38182 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 40757 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 47262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Руслан Кравченко
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Іран
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 30677 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 24889 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 33976 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 66294 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 70133 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
Опалення
Storm Shadow
Нептун (крилата ракета)

Справа Онищенка: ексголова ДФС Насіров отримав 6 років в'язниці та штраф

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова засудили до 6 років позбавлення волі та штрафу 17 тис. грн за зловживання владою. Його взяли під варту в залі суду, проте цивільний позов ДП "Укргазвидобування" залишили без задоволення.

Справа Онищенка: ексголова ДФС Насіров отримав 6 років в'язниці та штраф

ВАКС ухвалив вирок у справі колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років та штрафу в 17 тис. грн, передає УНН.

Сьогодні, 31 жовтня, ВАКС ухвалив вирок у справі колишнього голови Державної фіскальної служби. Його визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

 - йдеться у повідомленні ВАКС.

Деталі

Йдеться про справу про ймовірне ухвалення рішень на користь фірм колишнього народного депутата України. Обвинуваченого Романа Насірова взято під варту у залі суду.

Особі призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років та штрафу в 17 тис грн. Також упродовж 3 років він не може обіймати адміністративні посади.

Водночас, суд виправдав колишнього посадовця ДФС.

Крім того, цивільний позов за позовом ДП "Укргазвидобування" до колишнього Голови ДФС, колегія суддів залишила без задоволення.

Додамо

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Насіров відсудив в України майже 10 тисяч євро за “неналежну медичну допомогу” в СІЗО10.10.25, 23:08 • 5097 переглядiв

Нагадаємо

Ексголова ДФС Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяним у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Також Насіров - фігурант справи щодо хабаря у 722 млн грн. За версією слідства, ексочільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у понад 3,2 мільярда гривень.

Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомлялося, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Роман Насіров
Державна фіскальна служба України
Укргазвидобування