Справа Онищенка: ексголова ДФС Насіров отримав 6 років в'язниці та штраф
Київ • УНН
Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова засудили до 6 років позбавлення волі та штрафу 17 тис. грн за зловживання владою. Його взяли під варту в залі суду, проте цивільний позов ДП "Укргазвидобування" залишили без задоволення.
ВАКС ухвалив вирок у справі колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років та штрафу в 17 тис. грн, передає УНН.
Сьогодні, 31 жовтня, ВАКС ухвалив вирок у справі колишнього голови Державної фіскальної служби. Його визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
Деталі
Йдеться про справу про ймовірне ухвалення рішень на користь фірм колишнього народного депутата України. Обвинуваченого Романа Насірова взято під варту у залі суду.
Особі призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років та штрафу в 17 тис грн. Також упродовж 3 років він не може обіймати адміністративні посади.
Водночас, суд виправдав колишнього посадовця ДФС.
Крім того, цивільний позов за позовом ДП "Укргазвидобування" до колишнього Голови ДФС, колегія суддів залишила без задоволення.
Додамо
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо
Ексголова ДФС Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяним у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.
Також Насіров - фігурант справи щодо хабаря у 722 млн грн. За версією слідства, ексочільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у понад 3,2 мільярда гривень.
Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомлялося, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.