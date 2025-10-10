Насіров відсудив в України майже 10 тисяч євро за “неналежну медичну допомогу” в СІЗО

Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров через Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відсудив в України компенсацію в сумі 9 тисяч 750 євро через неналежне медичне обслуговування. Про це йдеться в рішенні суду, передає УНН.

Зазначається, що з моменту закінчення тримісячного строку до моменту розрахунку нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює граничній ставці кредитування Європейського центрального банку протягом періоду прострочення, плюс три процентні пункти.

У рішенні суду вказується, що після прибуття до слідчого ізолятора Насірову було діагностовано дискретаційну енцефалопатію II стадії, гіпертонію II стадії та церебральний атеросклероз, які згодом прогресували до гіпертонії III стадії з ризиком гіпертонічної хвороби серця, ішемічної хвороби серця та інших серйозних хронічних захворювань.

Незважаючи на часті епізоди підвищеного артеріального тиску та неодноразові скарги на самопочуття в період з листопада 2022 року по листопад 2023 року, він отримував переважно симптоматичне лікування, з обмеженими діагностичними обстеженнями та лише двома зовнішніми консультаціями. Важливо, що Вищий антикорупційний суд двічі виносив постанови про його переведення до лікарні для комплексного обстеження та лікування, але ці постанови не були виконані, оскільки влада посилалася на нестачу персоналу. Заявник був госпіталізований лише на короткий час у квітні 2024 року. Таке постійне невиконання судових рішень та ненадання своєчасного, адекватного лікування свідчить про серйозні недоліки в забезпеченні належної медичної допомоги під час ув’язнення