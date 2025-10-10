Насіров відсудив в України майже 10 тисяч євро за “неналежну медичну допомогу” в СІЗО

$41.510.10
48.210.07
ukenru
19:08 • 6612 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
17:04 • 15063 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 25518 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 19878 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 18582 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 24970 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 33509 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 36877 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 18418 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18956 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.2м/с
92%
746мм
Популярнi новини
Порошенко постав перед судом за держзраду, а його кум продає віллу за $4 млн - час відповідати, - політолог10 жовтня, 12:02 • 17917 перегляди
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго10 жовтня, 12:07 • 13601 перегляди
Південна Африка розслідує, як їхнє "цивільне" обладнання потрапило до дронів-камікадзе рф10 жовтня, 12:09 • 3102 перегляди
Корупція та зловживання у військових частинах: Офіс Генпрокурора розповів про викриття злочинів в кількох областях10 жовтня, 12:55 • 3342 перегляди
путін відреагував на лист Меланії Трамп: перша леді США заявила про повернення 8 українських дітей, депортованих до рф15:56 • 3252 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 25517 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 24969 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 33509 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 36876 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 88617 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сергій Ребров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 21854 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 24291 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 27274 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 88617 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 37130 перегляди
Актуальне
ATACMS
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Насіров відсудив в України майже 10 тисяч євро за “неналежну медичну допомогу” в СІЗО

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити ексголові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за неналежне медичне обслуговування. Суд встановив порушення статті 3 Конвенції через відсутність адекватного лікування та невиконання судових рішень щодо його госпіталізації.

Насіров відсудив в України майже 10 тисяч євро за “неналежну медичну допомогу” в СІЗО

Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров через Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відсудив в України компенсацію в сумі 9 тисяч 750 євро через неналежне медичне обслуговування. Про це йдеться в рішенні суду, передає УНН.

Суд одноголосно виносить рішення: держава-відповідач повинна виплатити заявникам протягом трьох місяців суми, зазначені в доданій таблиці, які мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом, що діє на дату розрахунку 

- йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що з моменту закінчення тримісячного строку до моменту розрахунку нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює граничній ставці кредитування Європейського центрального банку протягом періоду прострочення, плюс три процентні пункти.

У рішенні суду вказується, що після прибуття до слідчого ізолятора Насірову було діагностовано дискретаційну енцефалопатію II стадії, гіпертонію II стадії та церебральний атеросклероз, які згодом прогресували до гіпертонії III стадії з ризиком гіпертонічної хвороби серця, ішемічної хвороби серця та інших серйозних хронічних захворювань.

Незважаючи на часті епізоди підвищеного артеріального тиску та неодноразові скарги на самопочуття в період з листопада 2022 року по листопад 2023 року, він отримував переважно симптоматичне лікування, з обмеженими діагностичними обстеженнями та лише двома зовнішніми консультаціями. Важливо, що Вищий антикорупційний суд двічі виносив постанови про його переведення до лікарні для комплексного обстеження та лікування, але ці постанови не були виконані, оскільки влада посилалася на нестачу персоналу. Заявник був госпіталізований лише на короткий час у квітні 2024 року. Таке постійне невиконання судових рішень та ненадання своєчасного, адекватного лікування свідчить про серйозні недоліки в забезпеченні належної медичної допомоги під час ув’язнення 

- зазначається у рішенні суду.

Європейський суд визнав, що проти Насірова порушили статтю 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (заборона катування) і постановив, що Україна має виплатити експосадовцеві 9750 євро моральної та матеріальної компенсації.

Нагадаємо

Ексголова ДФС Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяним у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Також Насіров - фігурант справи щодо хабаря у 722 млн грн. За версією слідства, ексочільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у понад 3,2 мільярда гривень.

Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомлялося, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжні заходи колишньому очільнику ДФС Роману Насірову до 4 та 9 вересня.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Роман Насіров
Європейський центральний банк
Державна фіскальна служба України
Вищий антикорупційний суд України
Україна