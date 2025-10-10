Насіров відсудив в України майже 10 тисяч євро за “неналежну медичну допомогу” в СІЗО
Київ • УНН
Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити ексголові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за неналежне медичне обслуговування. Суд встановив порушення статті 3 Конвенції через відсутність адекватного лікування та невиконання судових рішень щодо його госпіталізації.
Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров через Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відсудив в України компенсацію в сумі 9 тисяч 750 євро через неналежне медичне обслуговування. Про це йдеться в рішенні суду, передає УНН.
Суд одноголосно виносить рішення: держава-відповідач повинна виплатити заявникам протягом трьох місяців суми, зазначені в доданій таблиці, які мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом, що діє на дату розрахунку
Зазначається, що з моменту закінчення тримісячного строку до моменту розрахунку нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює граничній ставці кредитування Європейського центрального банку протягом періоду прострочення, плюс три процентні пункти.
У рішенні суду вказується, що після прибуття до слідчого ізолятора Насірову було діагностовано дискретаційну енцефалопатію II стадії, гіпертонію II стадії та церебральний атеросклероз, які згодом прогресували до гіпертонії III стадії з ризиком гіпертонічної хвороби серця, ішемічної хвороби серця та інших серйозних хронічних захворювань.
Незважаючи на часті епізоди підвищеного артеріального тиску та неодноразові скарги на самопочуття в період з листопада 2022 року по листопад 2023 року, він отримував переважно симптоматичне лікування, з обмеженими діагностичними обстеженнями та лише двома зовнішніми консультаціями. Важливо, що Вищий антикорупційний суд двічі виносив постанови про його переведення до лікарні для комплексного обстеження та лікування, але ці постанови не були виконані, оскільки влада посилалася на нестачу персоналу. Заявник був госпіталізований лише на короткий час у квітні 2024 року. Таке постійне невиконання судових рішень та ненадання своєчасного, адекватного лікування свідчить про серйозні недоліки в забезпеченні належної медичної допомоги під час ув’язнення
Європейський суд визнав, що проти Насірова порушили статтю 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (заборона катування) і постановив, що Україна має виплатити експосадовцеві 9750 євро моральної та матеріальної компенсації.
Нагадаємо
Ексголова ДФС Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяним у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.
Також Насіров - фігурант справи щодо хабаря у 722 млн грн. За версією слідства, ексочільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у понад 3,2 мільярда гривень.
Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомлялося, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжні заходи колишньому очільнику ДФС Роману Насірову до 4 та 9 вересня.