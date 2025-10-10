Насиров отсудил у Украины почти 10 тысяч евро за "ненадлежащую медицинскую помощь" в СИЗО

Экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отсудил у Украины компенсацию в сумме 9 тысяч 750 евро из-за ненадлежащего медицинского обслуживания. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Отмечается, что с момента окончания трехмесячного срока до момента расчета начисляются проценты по ставке, равной предельной ставке кредитования Европейского центрального банка в течение периода просрочки, плюс три процентных пункта.

В решении суда указывается, что по прибытии в следственный изолятор Насирову была диагностирована дискреционная энцефалопатия II стадии, гипертония II стадии и церебральный атеросклероз, которые впоследствии прогрессировали до гипертонии III стадии с риском гипертонической болезни сердца, ишемической болезни сердца и других серьезных хронических заболеваний.

Несмотря на частые эпизоды повышенного артериального давления и неоднократные жалобы на самочувствие в период с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года, он получал преимущественно симптоматическое лечение, с ограниченными диагностическими обследованиями и лишь двумя внешними консультациями. Важно, что Высший антикоррупционный суд дважды выносил постановления о его переводе в больницу для комплексного обследования и лечения, но эти постановления не были выполнены, поскольку власти ссылались на нехватку персонала. Заявитель был госпитализирован лишь на короткое время в апреле 2024 года. Такое постоянное невыполнение судебных решений и непредоставление своевременного, адекватного лечения свидетельствует о серьезных недостатках в обеспечении надлежащей медицинской помощи во время заключения