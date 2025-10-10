$41.510.10
публикации
Эксклюзивы
публикации
Насиров отсудил у Украины почти 10 тысяч евро за "ненадлежащую медицинскую помощь" в СИЗО

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить экс-главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за ненадлежащее медицинское обслуживание. Суд установил нарушение статьи 3 Конвенции из-за отсутствия адекватного лечения и невыполнения судебных решений о его госпитализации.

Насиров отсудил у Украины почти 10 тысяч евро за "ненадлежащую медицинскую помощь" в СИЗО

Экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отсудил у Украины компенсацию в сумме 9 тысяч 750 евро из-за ненадлежащего медицинского обслуживания. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Суд единогласно выносит решение: государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев суммы, указанные в прилагаемой таблице, которые должны быть конвертированы в валюту государства-ответчика по курсу, действующему на дату расчета 

- говорится в решении суда.

Отмечается, что с момента окончания трехмесячного срока до момента расчета начисляются проценты по ставке, равной предельной ставке кредитования Европейского центрального банка в течение периода просрочки, плюс три процентных пункта.

В решении суда указывается, что по прибытии в следственный изолятор Насирову была диагностирована дискреционная энцефалопатия II стадии, гипертония II стадии и церебральный атеросклероз, которые впоследствии прогрессировали до гипертонии III стадии с риском гипертонической болезни сердца, ишемической болезни сердца и других серьезных хронических заболеваний.

Несмотря на частые эпизоды повышенного артериального давления и неоднократные жалобы на самочувствие в период с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года, он получал преимущественно симптоматическое лечение, с ограниченными диагностическими обследованиями и лишь двумя внешними консультациями. Важно, что Высший антикоррупционный суд дважды выносил постановления о его переводе в больницу для комплексного обследования и лечения, но эти постановления не были выполнены, поскольку власти ссылались на нехватку персонала. Заявитель был госпитализирован лишь на короткое время в апреле 2024 года. Такое постоянное невыполнение судебных решений и непредоставление своевременного, адекватного лечения свидетельствует о серьезных недостатках в обеспечении надлежащей медицинской помощи во время заключения 

- отмечается в решении суда.

Европейский суд признал, что в отношении Насирова нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток) и постановил, что Украина должна выплатить экс-чиновнику 9750 евро моральной и материальной компенсации.

Напомним

Экс-глава ГФС Роман Насиров с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Также Насиров - фигурант дела о взятке в 722 млн грн. По версии следствия, экс-глава ГФС Украины при посредничестве своего советника получил более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС агрохолдингу в более 3,2 миллиарда гривен.

Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщалось, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

Высший антикоррупционный суд продлил меры пресечения бывшему главе ГФС Роману Насирову до 4 и 9 сентября.

Павел Башинский

