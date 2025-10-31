$42.080.01
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
18:17 • 10033 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 17988 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 18838 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 24034 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 27265 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 41687 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20286 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 37901 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17240 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Дело Онищенко: экс-глава ГФС Насиров получил 6 лет тюрьмы и штраф

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу 17 тыс. грн за злоупотребление властью. Его взяли под стражу в зале суда, однако гражданский иск ГП "Укргаздобыча" оставили без удовлетворения.

Дело Онищенко: экс-глава ГФС Насиров получил 6 лет тюрьмы и штраф

ВАКС вынес приговор по делу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и штрафа в 17 тыс. грн, передает УНН.

Сегодня, 31 октября, ВАКС вынес приговор по делу бывшего главы Государственной фискальной службы. Он был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины

- говорится в сообщении ВАКС.

Детали

Речь идет о деле о вероятном принятии решений в пользу фирм бывшего народного депутата Украины. Обвиняемый Роман Насиров взят под стражу в зале суда.

Лицу назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и штрафа в 17 тыс. грн. Также в течение 3 лет он не может занимать административные должности.

В то же время, суд оправдал бывшего должностного лица ГФС.

Кроме того, гражданский иск по иску ГП "Укргаздобыча" к бывшему Председателю ГФС, коллегия судей оставила без удовлетворения.

Добавим

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Насиров отсудил у Украины почти 10 тысяч евро за "ненадлежащую медицинскую помощь" в СИЗО10.10.25, 23:08 • 5097 просмотров

Напомним

Экс-глава ГФС Роман Насиров с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Также Насиров - фигурант дела о взятке в 722 млн грн. По версии следствия, экс-глава ГФС Украины при посредничестве своего советника получил более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС агрохолдингу в более 3,2 миллиарда гривен.

Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщалось, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Роман Насиров
Государственная фискальная служба Украины
Укргаздобыча