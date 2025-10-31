Дело Онищенко: экс-глава ГФС Насиров получил 6 лет тюрьмы и штраф

ВАКС вынес приговор по делу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и штрафа в 17 тыс. грн, передает УНН.

Сегодня, 31 октября, ВАКС вынес приговор по делу бывшего главы Государственной фискальной службы. Он был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - говорится в сообщении ВАКС.

Детали

Речь идет о деле о вероятном принятии решений в пользу фирм бывшего народного депутата Украины. Обвиняемый Роман Насиров взят под стражу в зале суда.

Лицу назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и штрафа в 17 тыс. грн. Также в течение 3 лет он не может занимать административные должности.

В то же время, суд оправдал бывшего должностного лица ГФС.

Кроме того, гражданский иск по иску ГП "Укргаздобыча" к бывшему Председателю ГФС, коллегия судей оставила без удовлетворения.

Добавим

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Насиров отсудил у Украины почти 10 тысяч евро за "ненадлежащую медицинскую помощь" в СИЗО

Напомним

Экс-глава ГФС Роман Насиров с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Также Насиров - фигурант дела о взятке в 722 млн грн. По версии следствия, экс-глава ГФС Украины при посредничестве своего советника получил более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС агрохолдингу в более 3,2 миллиарда гривен.

Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщалось, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.