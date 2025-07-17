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Ексзаступник начальника ДАІ і соратник Януковича торгував нелегальними боєприпасами в розпал війни, але замість суду мобілізувався в ЗСУ за "схемою Насірова"

Київ • УНН

 • 2200 перегляди

Колишній заступник начальника ДАІ Володимир Резніков, обвинувачений у незаконному збуті боєприпасів, мобілізувався до ЗСУ, що зупинило розгляд його справи. Резніков відомий переслідуванням активістів під час Революції Гідності.

Ексзаступник начальника ДАІ і соратник Януковича торгував нелегальними боєприпасами в розпал війни, але замість суду мобілізувався в ЗСУ за "схемою Насірова"

Колишній заступник начальника ДАІ України і куратор спецпризначенців "Кобра" Володимир Резніков, відомий своєю участю у переслідуванні активістів під час Революції Гідності - опинився у центрі скандалу через кримінальне провадження за незаконне поводження з боєприпасами (ст. 263 КК України), яке розглядає Києво- Святошинський суд Київської області (справа №372/1133/24), повідомляє УНН.

Згідно з матеріалами суду, Резніков обвинувачується у незаконному збуті бойових припасів, що карається позбавленням волі на строк до семи років. Як повідомляють джерела, під час обшуку вдома Резнікова була присутня і його дружина, редактор видання "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова.

Однак Резніков не став чекати правосуддя, а мобілізувався до Збройних сил, через що розгляд справи було вимушено зупинено.

"Відповідно до ч.1 ст. 335 КПК України в разі, якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених", - йдеться у рішенні суду

За даними УНН, Резніков "служить" у Києві, що за аналогією зі справою Романа Насірова - не має слугувати перепоною для правосуддя. Адже використання мобілізації як способу уникнення відповідальності визнано практикою зловживання.

У звʼязку з цим УНН направив відповідний запит до Генштабу та Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, у 2012 році журналісти та активісти звинувачували Володимира Резнікова у силовому тиску на учасників протесту біля резиденції Януковича в Межигір’ї. Тоді, за свідченнями очевидців, саме він особисто координував придушення акції. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Роман Насіров
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України
Україна
Київ
Tesla
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