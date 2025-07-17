Экс-заместитель начальника ГАИ и соратник Януковича торговал нелегальными боеприпасами в разгар войны, но вместо суда мобилизовался в ВСУ по "схеме Насирова"

Бывший заместитель начальника ГАИ Украины и куратор спецназовцев "Кобра" Владимир Резников, известный своим участием в преследовании активистов во время Революции Достоинства - оказался в центре скандала из-за уголовного производства за незаконное обращение с боеприпасами (ст. 263 УК Украины), которое рассматривает Киево-Святошинский суд Киевской области (дело №372/1133/24), сообщает УНН.

Согласно материалам суда, Резников обвиняется в незаконном сбыте боевых припасов, что наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Как сообщают источники, во время обыска дома Резникова присутствовала и его жена, редактор издания "Зеркало недели" Инна Ведерникова.

Однако Резников не стал ждать правосудия, а мобилизовался в Вооруженные силы, из-за чего рассмотрение дела было вынужденно остановлено.

"В соответствии с ч.1 ст. 335 УПК Украины в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд останавливает судебное производство в отношении такого обвиняемого до увольнения с военной службы и продолжает судебное производство в отношении других обвиняемых", - говорится в решении суда.

По данным УНН, Резников "служит" в Киеве, что по аналогии с делом Романа Насирова - не должно служить преградой для правосудия. Ведь использование мобилизации как способа избежания ответственности признано практикой злоупотребления.

В связи с этим УНН направил соответствующий запрос в Генштаб и Офис Генпрокурора.

Напомним, в 2012 году журналисты и активисты обвиняли Владимира Резникова в силовом давлении на участников протеста возле резиденции Януковича в Межигорье. Тогда, по свидетельствам очевидцев, именно он лично координировал подавление акции.