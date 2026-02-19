Суд відмовив у пом’якшенні запобіжного заходу для Насірова

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 8354 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 12836 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 12177 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 21262 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 16923 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 27756 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25035 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24943 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24083 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18406 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.8м/с
75%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 20275 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 26416 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 19923 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 14790 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 13597 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 13713 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 21259 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 27755 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 26532 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 42518 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Блогери
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Одеса
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 14878 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 20017 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 24277 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 32168 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 33177 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Суд відмовив у пом’якшенні запобіжного заходу для Насірова

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Апеляційна палата ВАКС відмовила у пом'якшенні запобіжного заходу для ексголови ДФС Романа Насірова. Розгляд апеляційної скарги захисту перенесли на 23 лютого 2026 року.

Суд відмовив у пом’якшенні запобіжного заходу для Насірова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у пом’якшенні запобіжного заходу для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та продовжила розгляд апеляційної скарги захисту. Про це пише УНН з посиланням на АП ВАКС.

"Судом відмовлено у задоволені даного клопотання", - сказала суддя. 

Суд відклав до 23 лютого 2026 року розгляд апеляційної скарги захисту Романа Насірова. 

Нагадаємо 

Ексголова ДФС Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяним у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Також Насіров - фігурант справи щодо хабаря у 722 млн грн. За версією слідства, ексочільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у понад 3,2 мільярда гривень.

Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомлялося, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Державний бюджет
Енергетика
Роман Насіров
Державна фіскальна служба України