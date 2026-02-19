Суд відмовив у пом’якшенні запобіжного заходу для Насірова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у пом’якшенні запобіжного заходу для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та продовжила розгляд апеляційної скарги захисту. Про це пише УНН з посиланням на АП ВАКС.

"Судом відмовлено у задоволені даного клопотання", - сказала суддя.

Суд відклав до 23 лютого 2026 року розгляд апеляційної скарги захисту Романа Насірова.

Нагадаємо

Ексголова ДФС Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяним у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Також Насіров - фігурант справи щодо хабаря у 722 млн грн. За версією слідства, ексочільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у понад 3,2 мільярда гривень.

Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомлялося, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.