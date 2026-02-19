Суд отказал в смягчении меры пресечения для Насирова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в смягчении меры пресечения для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и продолжила рассмотрение апелляционной жалобы защиты. Об этом пишет УНН со ссылкой на АП ВАКС.

"Судом отказано в удовлетворении данного ходатайства", - сказала судья.

Суд отложил до 23 февраля 2026 года рассмотрение апелляционной жалобы защиты Романа Насирова.

Напомним

Экс-глава ГФС Роман Насиров с 2017 года обвиняется в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Также Насиров - фигурант дела о взятке в 722 млн грн. По версии следствия, экс-глава ГФС Украины при посредничестве своего советника получил более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС агрохолдингу в более чем 3,2 миллиарда гривен.

Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщалось, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.