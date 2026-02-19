$43.290.03
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Суд отказал в смягчении меры пресечения для Насирова

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Апелляционная палата ВАКС отказала в смягчении меры пресечения для экс-главы ГФС Романа Насирова. Рассмотрение апелляционной жалобы защиты перенесли на 23 февраля 2026 года.

Суд отказал в смягчении меры пресечения для Насирова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в смягчении меры пресечения для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и продолжила рассмотрение апелляционной жалобы защиты. Об этом пишет УНН со ссылкой на АП ВАКС.

"Судом отказано в удовлетворении данного ходатайства", - сказала судья. 

Суд отложил до 23 февраля 2026 года рассмотрение апелляционной жалобы защиты Романа Насирова. 

Напомним 

Экс-глава ГФС Роман Насиров с 2017 года обвиняется в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Также Насиров - фигурант дела о взятке в 722 млн грн. По версии следствия, экс-глава ГФС Украины при посредничестве своего советника получил более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС агрохолдингу в более чем 3,2 миллиарда гривен.

Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщалось, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Энергетика
Роман Насиров
Государственная фискальная служба Украины