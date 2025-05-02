САП скерувала до суду справу тестя ексголови ДФС Насірова Глімбовського, щодо хабаря у 722 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно тестя колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова Олександра Глімбовського. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

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За даними джерел УНН, мова йде про тестя Насірова Олександр Глімбовського.

2 травня 2025 року прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно наближеної до колишнього голови ДФС України особи та його радника, причетних до реалізації схеми з легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав голова ДФС України на свою та третіх осіб користь протягом 2015–2016 років. Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн гривень, що надавався за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень - йдеться в повідомленні.

В САП повідомили, що у межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди.

Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила одержання частини хабаря, а саме понад 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексів із паркінгом у центрі м. Києва. За версією слідства придбання нерухомості фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії - додали в САП.

Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 млн доларів були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.

Дії особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, його радника – за ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову ДФС Романа Насірова, а крім того встановив для нього розмір застави у 40 млн гривень.