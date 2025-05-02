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САП скерувала до суду справу тестя ексголови ДФС Насірова Глімбовського, щодо хабаря у 722 млн гривень

Київ • УНН

 • 958 перегляди

САП направила до суду справу проти Олександра Глімбовського, тестя ексголови ДФС Насірова, якого звинувачують у легалізації частини хабаря у розмірі 722 млн грн.

САП скерувала до суду справу тестя ексголови ДФС Насірова Глімбовського, щодо хабаря у 722 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно тестя колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова Олександра Глімбовського. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про тестя Насірова Олександр Глімбовського.

2 травня 2025 року прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно наближеної до колишнього голови ДФС України особи та його радника, причетних до реалізації схеми з легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав голова ДФС України на свою та третіх осіб користь протягом 2015–2016 років. Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн гривень, що надавався за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень

- йдеться в повідомленні.

В САП повідомили, що у межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди.

Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила одержання частини хабаря, а саме понад 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексів із паркінгом у центрі м. Києва. За версією слідства придбання нерухомості фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії

- додали в САП.

Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 млн доларів були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.

Дії особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, його радника – за ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову ДФС Романа Насірова, а крім того встановив для нього розмір застави у 40 млн гривень.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Роман Насіров
Національне антикорупційне бюро України
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