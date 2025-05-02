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САП направила в суд дело тестя экс-главы ГФС Насирова Глимбовского о взятке в 722 млн гривен

Киев • УНН

 • 402 просмотра

САП направила в суд дело против Александра Глимбовского, тестя экс-главы ГФС Насирова, которого обвиняют в легализации части взятки в размере 722 млн грн.

САП направила в суд дело тестя экс-главы ГФС Насирова Глимбовского о взятке в 722 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении тестя бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова Александра Глимбовского. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о тесте Насирова Александре Глимбовском.

2 мая 2025 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении приближенного к бывшему главе ГФС Украины лица и его советника, причастных к реализации схемы по легализации части неправомерной выгоды, которую получил глава ГФС Украины в свою и третьих лиц пользу в течение 2015–2016 годов. Речь идет о рекордной взятке в размере более 722 млн гривен, которая предоставлялась за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен

- говорится в сообщении.

В САП сообщили, что в рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что в течение декабря 2015 года – марта 2016 года приближенное к бывшему главе ГФС лицо посодействовало ему в получении части неправомерной выгоды.

Это лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, обеспечило получение части взятки, а именно более 13 млн евро, на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), которые в течение мая 2017 года – апреля 2018 года легализовало через покупку жилого и офисного комплексов с паркингом в центре г. Киева. По версии следствия приобретение недвижимости фактически осуществлялось на основании расчетов между двумя компаниями-нерезидентами в банковских учреждениях Швейцарской Конфедерации, носило скрытый характер и происходило под видом оплаты акций еще одной компании

- добавили в САП.

Со своей стороны советник экс-главы ГФС легализовал другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах подконтрольной ему компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова). В январе 2017 года 5,5 млн долларов были использованы для заключения агентского договора, а еще 2,8 млн евро – в качестве оплаты по договорам купли-продажи в апреле – августе 2018 года.

Действия лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его советника – по ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины.

Напомним

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу ГФС Романа Насирова, а кроме того установил для него размер залога в 40 млн гривен.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаКриминал и ЧП
Роман Насиров
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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