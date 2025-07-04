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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Суд продовжив запобіжний захід для Насірова до 4 вересня

Київ • УНН

 • 213 перегляди

Вищий антикорупційний суд продовжив обов'язки для ексголови ДФС Романа Насірова до 4 вересня 2025 року. Він підозрюється в отриманні хабаря та завданні збитків державі на понад 2 млрд грн.

Суд продовжив запобіжний захід для Насірова до 4 вересня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 4 вересня строк дії обов'язків, покладених на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію ВАКС.

Деталі

Продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на Романа Михайловича (...) Строк дії обов'язків встановити – до 4 вересня 2025 року

- сказав суддя.

На нього також поклали наступні обов'язки:

  • прибувати за викликом;
    • не залишати межі Київської області без дозволу суду;
      • повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
        • утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
          • здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

            Доповнення

            Ексголова ДФС Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяним у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

            Також Насіров - фігурант справи щодо хабара у 722 млн грн. За версією слідства, ексочільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у понад 3,2 мільярда гривень.

            Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомлялося, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

            В червні ВАКС продовжив до 5 серпня строк дії запобіжного заходу для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря.

            Павло Башинський

            Павло Башинський

            ПолітикаКримінал та НП
            Роман Насіров
            Київська область
            Державна фіскальна служба України
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