Суд продовжив запобіжний захід для Насірова до 4 вересня
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд продовжив обов'язки для ексголови ДФС Романа Насірова до 4 вересня 2025 року. Він підозрюється в отриманні хабаря та завданні збитків державі на понад 2 млрд грн.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 4 вересня строк дії обов'язків, покладених на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію ВАКС.
Деталі
Продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на Романа Михайловича (...) Строк дії обов'язків встановити – до 4 вересня 2025 року
На нього також поклали наступні обов'язки:
- прибувати за викликом;
- не залишати межі Київської області без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
- утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
- здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Доповнення
Ексголова ДФС Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяним у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.
Також Насіров - фігурант справи щодо хабара у 722 млн грн. За версією слідства, ексочільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у понад 3,2 мільярда гривень.
Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомлялося, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.
В червні ВАКС продовжив до 5 серпня строк дії запобіжного заходу для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря.