«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны

НАБУ известно громкими заявлениями в расследованиях, за которые берется. Бюро уже обвиняли в нарушении презумпции невиновности - они неоднократно делали заявления, которые формируют впечатление виновности фигуранта еще до завершения судебного процесса. Вопросом времени было, когда суд встанет на сторону обвиняемого и не согласится с выводами НАБУ. И вот это произошло, сразу выйдя на международный уровень. Адвокат Юрий Сухов сообщил о закрытии польским судом производства в отношении его клиента - бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака, пишет УНН.

Недавно польский суд закрыл производство по Новаку по реабилитирующим основаниям, поскольку прокурор отказался от обвинения. Видимо, потому что понял недопустимость, как доказательств и материалов, полученных от НАБУ? Вероятно, они, как всегда, мягко говоря, не похожи на доказательства? Я так понимаю ЦПК, НАБУ и ВАКС об этих обстоятельствах уже не будут разглашать на всю Украину? Или как? А если эта информация получит огласку, то, видимо, скажут, что в Польше подкупили суд и прокурора? - заявил адвокат Юрий Сухов на своей странице в Facebook.

Дело Новака - расследование на межгосударственном уровне

В 2020 году Славомиру Новаку были предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой, получении выгоды от коррупционных действий и отмывании денег, полученных преступным путем. Речь шла о том, что Новак якобы получал имущественную выгоду в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине.

Как отмечает Сухов, украинские антикоррупционеры громко заявили об этом расследовании в СМИ - как и всегда.

Но они (детективы НАБУ - ред.) пошли дальше и при участии прокуратур Польши и Украины, а также Центрального антикоррупционного бюро Польши и его рудиментарного брата близнеца НАБУ, создали межгосударственную следственно-прокурорскую группу. Как тогда пафосно говорили, это первый случай в истории международного сотрудничества. Далее потратили кучу государственных средств на это расследование. Заграничные командировки, всякое такое, туда сюда… В итоге, намеренно осквернили авторитет известному польскому политику и досудебное расследование по делу в отношении него (в Украине - ред.) тихо остановили. Копии материалов уголовного производства отправили в Польшу - написал Сухов.

И вот в Польше дело передали в суд и закрыли из-за отказа прокурора от обвинений.

Во всем этом есть мораль, аморальность и неотвратимые последствия - считает Сухов.

Адвокат ожидает, что в будущем Новак может подать судебные иски на возмещение морального вреда, ведь его репутации был нанесен ущерб.

И, к сожалению, для народа Украины, в данной ситуации существует еще одна составляющая. Славомир Новак является гражданином Польши и имеет отличное от украинских чиновников осознание ценностей. Поскольку, благодаря стараниям ЦПК и НАБУ его репутация была, почти невосстановимо, разрушена и это нанесло ему непоправимый моральный и материальный ущерб. Несколько миллионный иск Печерский, Соломенский или Шевченковский районный суд города Киева, а может и какой-то Варшавский местный суд, очевидно со временем справедливо рассмотрит. И еще неизвестно, но ведь конечно, видимо, прогнозируемо, каким будет результат. Итак, думаю кое-кому следует откладывать донорские или бюджетные деньги, которые кстати формируются за счет взносов обычных граждан, на возмещение ущерба - считает Юрий Сухов и добавляет, что еще хуже ситуация станет, когда решения ВАКС, вынесенные на основании материалов НАБУ, начнет рассматривать Европейский суд по правам человека.

Первый звоночек уже есть, отмечает адвокат, это дело "Монахов и другие против Украины", в рамках которого бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров жаловался на непредоставление ему надлежащего лечения во время содержания под стражей. И выиграл.

Не Новаком единым

Еще один кейс, демонстрирующий "успехи" НАБУ не только в Украине, но и на межгосударственном уровне - уголовное производство, которое безрезультатно тянется уже 10 лет и больше похоже на бизнес-разборки. Это дело против бизнесмена Алексея Федорычева, владельца терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Удобрения" в порту "Южный". Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уже много лет преследуют предпринимателя. Уголовное производство против него – скорее похоже на попытку рейдернуть терминалы руками НАБУ, которая слишком сильно затянулась во времени.

Фактически, за 10 лет им так и не удалось вручить подозрение бизнесмену или избрать для него меру пресечения. А регулярные попытки арестовать имущество хоть и заканчиваются провалом каждый раз, однако значительно препятствуют ведению критически важного бизнеса во время войны, связанного с обеспечением продовольственной безопасности.

Ярким свидетельством того, что дело против Федорычева – это бизнес-разборки с участием правоохранителей-антикоррупционеров является решение суда Княжества Монако, где уже давно проживает бизнесмен. Судьи Монако отказались вручить подозрение Алексею Федорычеву, отметив, что его дело – это хозяйственный спор, а не криминал.

… изложенные в запросах сведения не позволяют определить характер дела как уголовный, что дает возможность компетентным органам Княжества Монако сделать вывод: суть дела в большей степени касается фактов, которые лежат в основе спора сугубо экономического характера - говорилось в решении.

Примечательно, что здесь на сторону НАБУ не встал даже родной ВАКС. Судьи Высшего антикорсуда не увидели оснований для ареста имущества или избрания меры пресечения Федорычеву. Они даже отказались продлить сроки досудебного расследования после того, как они истекли.

Однако изобретательность детективов НАБУ поражает. Вместо того, чтобы смириться с поражением и признать, что дело было заказным, они формально передали его на расследование в Национальную полицию. Войдя в следственную группу первым, что сделали НАБУшники – заставили коллег в Печерском районном суде Киева продавить решение о продлении сроков расследования.

Не получив того, что хотели в ВАКС, детективы пытаются продавить необходимые решения в Печерском райсуде Киева. Поэтому все указывает на то, что в НАБУ уж слишком заинтересованы терминалами в порту "Южный".

Упорная настойчивость НАБУ

В начале статьи мы указывали, что детективов "ловили" на нарушении презумпции невиновности. Эти обвинения даже вошли в Теневой отчет в раздел 23 "Правосудие и фундаментальные права" Отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год. Согласно документу, в ряде судебных дел судьи фиксировали нарушения принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически "назначали" фигурантов виновными. Такая коммуникация, подрывающая основы правосудия, формирует предубеждение в обществе и побуждает к ошибочным выводам еще до вынесения окончательного приговора судом.

Этот принцип является краеугольным камнем справедливого правосудия. А его нарушение уже само по себе бросает тень на институцию, которая пока еще пользуется доверием международных партнеров. Тем более тогда, когда оказывается, что обвинения ничем не подкреплены и дело закрывается.

В таких условиях в погоне за собственным пиаром или выгодой представителей, органа, который должен был бы бороться с коррупцией, Украина рискует потерять репутацию в глазах не только международных институций, но и потенциальных или уже существующих частных инвесторов.