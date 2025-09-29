Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева

$41.480.01
48.410.31
ukenru
10:00 • 2500 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 13294 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
06:17 • 5066 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 24532 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 47209 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69345 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50163 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44186 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 66581 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72802 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
70%
755мм
Популярнi новини
росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО29 вересня, 02:43 • 15959 перегляди
Партія Маї Санду лідирує на виборах до парламенту Молдови: опрацьовано понад 98% протоколів29 вересня, 03:06 • 5980 перегляди
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира06:18 • 7998 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 15680 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 5722 перегляди
Публікації
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 4474 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 5908 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 69948 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 162899 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 82831 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Польща
Молдова
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 1710 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 15760 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 25148 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 34982 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 98130 перегляди
Актуальне
The Guardian
Нептун (крилата ракета)
MIM-104 Patriot
Свіфт
Fox News

Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева

Київ • УНН

 • 5946 перегляди

НАБУ спільно з поліцією знову намагається арештувати активи українського бізнесмена Олексія Федоричева, який володіє двома терміналами в порту "Південний". Це новий етап 10-річного переслідування, яке, за словами бізнесмена, є спробою рейдерського захоплення його активів.

Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з поліцією вкотре намагається домогтися арешту активів українського бізнесмена з угорським паспортом Олексія Федоричева, який серед іншого володіє двома терміналами в порту "Південний". Рішення суд поки не ухвалив: у засіданні оголошено перерву до вівторка, 30 жовтня. Але це лише новий етап 10-річної історії переслідування підприємця детективами НАБУ та очевидних спроб правоохоронців тиснути на бізнес, пише УНН.

Показово, що після відмови Вищого антикорупційного суду вчергове продовжувати строки розслідування кримінального провадження проти Федоричева та численних намагань обрати йому запобіжний захід, детективи НАБУ скористались "лазівкою" в законодавстві й передали справу до Нацполіції. Формально змінився лише орган розслідування, але детективи увійшли до спільної слідчої групи й фактично продовжили керувати процесом. Це дозволило їм протиснути вже у  Печерському районному суді Києва продовження строків розслідування ще на рік. Тепер детективи НАБУ очевидно за допомогою шантажу слідчих та прокурорів намагаються домогтися арешту активів та обрання запобіжного заходу, тобто всього того, у чому їм відмовляв Вищий антикорупційний суд.

Причина такого завзяття НАБУшників лежить на поверхні. Федоричев є співінвестором групи компаній "ТІС" і бенефіціаром двох великих терміналів у порту "Південний" - "ТІС-Зерно" та "ТІС-Добрива". Саме термінали вже десять років є предметом спроб рейдерського захоплення за допомогою детективів НАБУ. Власне, справа з самого початку виглядала як інструмент тиску на бізнес, а не як кримінальне переслідування з ґрунтовною доказовою базою.

Звинувачення проти Олексія Федоричева почали з’являтися після підписання контрактів Державної продовольчої зернової корпорації (ДПЗКУ) з "ТІС-Зерно" у 2013–2014 роках. Держкорпорація не мала достатніх потужностей для перевалки зерна за зобов’язаннями перед китайськими кредиторами, тож була змушена укласти угоду з терміналом Федоричева. Знижки, які компанія бізнесмена надала ДПЗКУ, не завадили згодом висунути претензії, що нібито держава недоотримала десятки мільйонів доларів. Хоча фактичні розрахунки за договорами підтверджували протилежне.

З того часу проти бізнесмена застосовували різні методи. Наприклад, йому пропонували "домовитися" за 25 мільйонів доларів і переписати термінали на користь певної групи осіб. А після відмови до тиску на бізнесмена залучили Національне антикорупційне бюро України, яке діяло перевіреними методами жорсткого кримінального переслідування. "На коліні" була написана кримінальна справа і розпочалися численні спроби арештів майна, вручення підозри та обрання запобіжного заходу.

Навіть суд в Князівстві Монако, де вже проживає Олексій Федоричев у своєму рішенні-відмові вручити йому підозру зазначив, що справа проти бізнесмена має суто економічний характер і в його діях немає криміналу. 

…викладені у запитах відомості не дозволяють визначити характер справи як кримінальний, що дає змогу компетентним органам Князівства Монако зробити висновок: суть справи більшою мірою стосується фактів, які лежать в основі спору суто економічного характеру

- йшлося в рішенні суду Князівства Монако.

Неодноразові відмови українських судів обрати запобіжний захід Федоричеву, та арештувати активи бізнесмена лише підтверджували висновки, зроблені їх іноземними колегами щодо переслідування бізнесу. Однак детективи НАБУ знову й знову намагаються переслідувати Федоричева і тепер роблять це руками Нацполу та прокурорів.

Видається, що за десять років слідства НАБУ так і не змогло зібрати достатньої доказової бази, не те щоб передати справу до суду, а й щоб арештувати активи та самого бізнесмена. Проривом для антикорупційників став арешт нерухомості  Федоричева в Італії у 2024 році, яку визнали нібито "речовим доказом". Хоча насправді це було чергове підтвердження, що йдеться не про правосуддя, а про багаторічний тиск на бізнес із метою отримати контроль над стратегічними терміналами в порту "Південний".

НАБУ з інструменту протидії корупції дедалі більше перетворюється на комерційну структуру, яка переслідує бізнес на замовлення та роками утримує стратегічні активи в підвішеному стані. Десять років слідства проти Федоричева без реальних доказів — найкраще свідчення того, що мета тут не закон, а контроль над його терміналами в порту "Південний".

Це не єдиний гучний скандал в НАБУ є й інші підтвердження любові антикорупційників до грошей. Наприклад, колишній детектив Тарас Лікунов невдовзі після розслідувань щодо "Укрзалізниці" обійняв посаду в цій компанії. Перед тим він сприяв кримінальному провадженню та усуненню посадовця з посади, завдяки чому "звільнив" місце під себе. Це пряме порушення ст. 26 Закону "Про запобігання корупції" і очевидний конфлікт інтересів.

Ще більш резонансним став випадок із детективом НАБУ Русланом Магамедрасуловим, який разом із батьком-громадянином рф, за даними слідства, займався торгівлею канабісом із Дагестаном. Йому інкримінують державну зраду. Окрім того, його підозрюють у зловживанні впливом для незаконних махінацій з податками українських підприємств на суму 30 млн гривень, за що він мав отримати 900 тис. гривень. Детектив НАБУ мав повпливати на органи Державної податкової служби України для прийняття ними протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових

Такі історії не лише руйнують довіру, а й підтверджують, що орган, створений для боротьби з корупцією, сам загруз у корупційних скандалах і підозрілих зв’язках, а детективи заради власної наживи готові йти на рейдерство, махінації, тиск і фабрикування справ.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Монако
Українська залізниця
Національне антикорупційне бюро України
Італія
Україна
Київ