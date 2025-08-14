Конфлікт інтересів: детектив НАБУ перейшов на керівну посаду в "Укрзалізницю" після того, як знайшов там корупцію – експерт

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
12:57 • 110 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 6028 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 20905 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 70037 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 42767 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 41312 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 38952 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 37799 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 44850 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 43869 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
43%
756мм
Популярнi новини
Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала14 серпня, 03:08 • 11342 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 45112 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 50632 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 23015 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 26610 перегляди
Публікації
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 4182 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 69933 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 182539 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 155914 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 144898 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Польща
Львів
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 27261 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 38075 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 59658 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 112318 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 128227 перегляди
Актуальне
The Times
Starlink
YouTube
Fox News
Друга світова війна

Конфлікт інтересів: детектив НАБУ перейшов на керівну посаду в "Укрзалізницю" після того, як знайшов там корупцію – експерт

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Колишній детектив НАБУ Тарас Лікунов, який розслідував корупцію в "Укрзалізниці", обійняв там посаду заступника директора з корпоративної безпеки. Експерт Олег Постернак вважає це конфліктом інтересів та порушенням антикорупційного законодавства.

Конфлікт інтересів: детектив НАБУ перейшов на керівну посаду в "Укрзалізницю" після того, як знайшов там корупцію – експерт

Колишній детектив НАБУ Тарас Лікунов обійняв посаду в "Укрзалізниці" незабаром після того, як розслідував корупційні злочини у цій компанії. Такі дії є конфліктом інтересів, порушують антикорупційне законодавство та містять ознаки кількох кримінальних правопорушень. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

Старший детектив НАБУ Тарас Лікунов розслідував корупційні злочини на "Укрзалізниці". Побачивши певні можливості, він звільнився з НАБУ та влаштувався в "УЗ" – як заступник директора з корпоративної безпеки компанії. "Укрзалізниця" є доволі ласою структурою, в якій, знаючи і досліджуючи як влаштовані схеми корупційного заробітку, можна  при бажанні швидко освоїти їх

– написав Постернак.

Окрім того, він повідомив, що перед потраплянням на посаду в "УЗ" Лікунов "звільнив" під себе посаду – сприяв кримінальній справі та організував підозру на посадовця компанії. І посада "раптом" стала вакантною, повідомив експерт.

Він наголосив, що стаття 26 закону "Про запобігання корупції" прямо забороняє протягом року після звільнення працювати у компаніях, щодо яких посадовець здійснював контроль або нагляд. Крім того, йдеться про можливе зловживання владою, перевищення повноважень, конфлікт інтересів та отримання неправомірної вигоди, зауважив експерт.

За словами Постернака, на новій посаді Лікунов отримує зарплату вдвічі більшу, ніж в НАБУ.

"Детектив НАБУ в одному моменті міг порушити цілу низку норм законодавства і повинен був би за це у випадку доведення нести відповідальність", – заявив він.

Поштовхом до публікації експерта стала публікація у ЗМІ, в якій згадувалося, що Лікунов є братом членкині правління Центру протидії корупції Олени Щербан. Минулого тижня антикорупційну активістку звинуватили у конфлікті інтересів, оскільки стала адвокаткою топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова, який спільно із батьком – громадянином росії, обвинувачується у торгівлі коноплею з Дагестаном та за це отримав підозру у державній зраді.

"Маємо фактично сімейний "антикорупційний" підряд: сестра – активістка, брат – детектив (хоч і у минулому), з дуже цікавою історією працевлаштування в "Укрзалізниці", – повідомив він.

Експерт нагадав, що вперше цю історію оприлюднив юрист-міжнародник Богдан Устименко, який, окрім цього, звернув увагу на невідповідності в деклараціях Лікунова: він володів акціями агрохолдингу МХП, діяльність якого розслідував у попередні роки.

"Минув час, але немає жодної реакції від уповноважених органів. Мовчать НАБУ та САП – "супер чесні" інституції, які не виринають зі скандалів. Мовчить НАЗК, яке має перевіряти декларації посадовців та реагувати на можливе незаконне збагачення. Мовчать антикорупційні активісти (тут не дивно, враховуючи родинні звʼязки). Усі як в рота води набрали", – підсумував Постернак.

Як повідомлялося, представників керівництва Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна звинуватили у конфлікті інтересів та подвійних стандартів. За інформацією блогера Сергія Іванова, членкиня правління ЦПК Олена Щербань стала адвокаткою у підозрюваного детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Цей топ-посадовець НАБУ спільно із батьком – громадянином росії, торгував коноплею з Дагестаном та отримав за це підозру у державній зраді.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Українська залізниця
Національне антикорупційне бюро України
Україна