Конфлікт інтересів: детектив НАБУ перейшов на керівну посаду в "Укрзалізницю" після того, як знайшов там корупцію – експерт

Колишній детектив НАБУ Тарас Лікунов обійняв посаду в "Укрзалізниці" незабаром після того, як розслідував корупційні злочини у цій компанії. Такі дії є конфліктом інтересів, порушують антикорупційне законодавство та містять ознаки кількох кримінальних правопорушень. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

Старший детектив НАБУ Тарас Лікунов розслідував корупційні злочини на "Укрзалізниці". Побачивши певні можливості, він звільнився з НАБУ та влаштувався в "УЗ" – як заступник директора з корпоративної безпеки компанії. "Укрзалізниця" є доволі ласою структурою, в якій, знаючи і досліджуючи як влаштовані схеми корупційного заробітку, можна при бажанні швидко освоїти їх – написав Постернак.

Окрім того, він повідомив, що перед потраплянням на посаду в "УЗ" Лікунов "звільнив" під себе посаду – сприяв кримінальній справі та організував підозру на посадовця компанії. І посада "раптом" стала вакантною, повідомив експерт.

Він наголосив, що стаття 26 закону "Про запобігання корупції" прямо забороняє протягом року після звільнення працювати у компаніях, щодо яких посадовець здійснював контроль або нагляд. Крім того, йдеться про можливе зловживання владою, перевищення повноважень, конфлікт інтересів та отримання неправомірної вигоди, зауважив експерт.

За словами Постернака, на новій посаді Лікунов отримує зарплату вдвічі більшу, ніж в НАБУ.

"Детектив НАБУ в одному моменті міг порушити цілу низку норм законодавства і повинен був би за це у випадку доведення нести відповідальність", – заявив він.

Поштовхом до публікації експерта стала публікація у ЗМІ, в якій згадувалося, що Лікунов є братом членкині правління Центру протидії корупції Олени Щербан. Минулого тижня антикорупційну активістку звинуватили у конфлікті інтересів, оскільки стала адвокаткою топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова, який спільно із батьком – громадянином росії, обвинувачується у торгівлі коноплею з Дагестаном та за це отримав підозру у державній зраді.

"Маємо фактично сімейний "антикорупційний" підряд: сестра – активістка, брат – детектив (хоч і у минулому), з дуже цікавою історією працевлаштування в "Укрзалізниці", – повідомив він.

Експерт нагадав, що вперше цю історію оприлюднив юрист-міжнародник Богдан Устименко, який, окрім цього, звернув увагу на невідповідності в деклараціях Лікунова: він володів акціями агрохолдингу МХП, діяльність якого розслідував у попередні роки.

"Минув час, але немає жодної реакції від уповноважених органів. Мовчать НАБУ та САП – "супер чесні" інституції, які не виринають зі скандалів. Мовчить НАЗК, яке має перевіряти декларації посадовців та реагувати на можливе незаконне збагачення. Мовчать антикорупційні активісти (тут не дивно, враховуючи родинні звʼязки). Усі як в рота води набрали", – підсумував Постернак.

Як повідомлялося, представників керівництва Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна звинуватили у конфлікті інтересів та подвійних стандартів. За інформацією блогера Сергія Іванова, членкиня правління ЦПК Олена Щербань стала адвокаткою у підозрюваного детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Цей топ-посадовець НАБУ спільно із батьком – громадянином росії, торгував коноплею з Дагестаном та отримав за це підозру у державній зраді.