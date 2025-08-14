$41.510.09
Конфликт интересов: детектив НАБУ перешел на руководящий пост в "Укрзалізницю" после того, как нашел там коррупцию, – эксперт

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов, расследовавший коррупцию в "Укрзалізниці", занял там должность заместителя директора по корпоративной безопасности. Эксперт Олег Постернак считает это конфликтом интересов и нарушением антикоррупционного законодательства.

Конфликт интересов: детектив НАБУ перешел на руководящий пост в "Укрзалізницю" после того, как нашел там коррупцию, – эксперт

Бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов вступил в должность в "Укрзалізниці" вскоре после того, как расследовал коррупционные преступления в этой компании. Такие действия являются конфликтом интересов, нарушают антикоррупционное законодательство и содержат признаки нескольких уголовных преступлений. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

Старший детектив НАБУ Тарас Ликунов расследовал коррупционные преступления на "Укрзалізниці". Увидев определенные возможности, он уволился из НАБУ и устроился в "УЗ" – как заместитель директора по корпоративной безопасности компании. "Укрзалізниця" довольно лакомая структура, в которой, зная и исследуя как устроенные схемы коррупционного заработка, можно при желании быстро освоить их

– написал Постернак.

Кроме того, он сообщил, что перед попаданием на должность в "УЗ" Ликунов "освободил" должность – способствовал уголовному делу и организовал подозрение на должностное лицо компании. И должность "вдруг" стала вакантной, сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что статья 26 закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещает в течение года после увольнения работать в компаниях, в отношении которых должностное лицо осуществляло контроль или надзор. Кроме того, речь идет о возможном злоупотреблении властью, превышении полномочий, конфликте интересов и получении неправомерной выгоды, отметил эксперт.

По словам Постернака, на новой должности Ликунов получает зарплату вдвое больше, чем в НАБУ.

"Детектив НАБУ в одном моменте мог нарушить целый ряд норм законодательства и должен был бы за это, если будет доказано, нести ответственность", – заявил он.

Толчком к публикации эксперта стала публикация в СМИ, в которой упоминалось, что Ликунов является братом члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербан. На прошлой неделе антикоррупционная активистка была обвинена в конфликте интересов, поскольку стала адвокатом топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова, который совместно с отцом – гражданином России, обвиняется в торговле коноплей с Дагестаном и за это получил подозрение в государственной измене.

"Имеем фактически семейный "антикоррупционный" подряд: сестра – активистка, брат – детектив (хотя и в прошлом), с очень интересной историей трудоустройства в "Укрзалізниці", – сообщил он.

Эксперт напомнил, что впервые эту историю обнародовал юрист-международник Богдан Устименко, который также обратил внимание на несоответствия в декларациях Ликунова: он владел акциями агрохолдинга МХП, деятельность которого расследовал в предыдущие годы.

"Прошло время, но нет никакой реакции от уполномоченных органов. Молчат НАБУ и САП – "супер честные" институты, которые не выбираются из скандалов. Молчит НАПК, которое должно проверять декларации должностных лиц и реагировать на возможное незаконное обогащение. Молчат антикоррупционные активисты (здесь неудивительно, учитывая родственные связи). Все как в рот воды набрали", – резюмировал Постернак.

Как сообщалось, представителей руководства Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина обвинили в конфликте интересов и двойных стандартах. По информации блоггера Сергея Иванова, член правления ЦПК Елена Щербань стала адвокатом у подозреваемого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Этот топ-чиновник НАБУ совместно с отцом – гражданином россии, торговал коноплей с Дагестаном и получил за это подозрение в государственной измене.

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Украинская железная дорога
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина